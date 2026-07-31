Dungeons & Dragons łączy się World of Warcraft. Dwie legendarne marki razem w zaskakującym projekcie

Jedna z najważniejszych marek gier fabularnych i najsłynniejsze MMORPG świata oficjalnie połączą siły. Gracze będą mogli przenieść Azeroth na zupełnie nowy grunt.
Spełnia się marzenie wielu fanów gier fabularnych. Wizards of the Coast oraz Blizzard Entertainment oficjalnie zapowiedziały Dungeons & Dragons: World of Warcraft. To projekt, który połączy dwie najbardziej rozpoznawalne marki fantasy w historii gier. O czym mowa dokładnie? O grze fabularnej, a właściwie, dodatku do niej.
Azeroth trafi na stół. Dungeons & Dragons łączy się World of Warcraft
Do sprzedaży trafia oficjalny podręcznik do piątej edycji Dungeons & Dragons, czyli gry fabularnej RPG. Materiał powstaje w ramach inicjatywy Universes Beyond i rozszerza dobrze znany świat o świat znany z World of Warcraft. Wcześniej crossovery z innymi uniwersami okazały się ogromnym sukcesem i dlatego spróbowano tego w D&D.
Oznacza to, że gracze będą mogli rozgrywać własne kampanie osadzone w świecie World of Warcraft, korzystając z zasad piątej edycji D&D. Do dyspozycji otrzymają bohaterów, klasy, rasy, frakcje oraz lokacje znane z Azeroth, przeniesione do klasycznej gry fabularnej. Dodatek zaoferuje 256-stronicowy podręcznik w twardej oprawie, zawierający między innymi:
11 nowych gatunków,
9 podklas (w tym 6 całkowicie nowych),
ponad 50 potworów,
ponad 60 zaklęć,
23 frakcje,
7 lochów,
26 magicznych przedmiotów i artefaktów,
statystyki wielu znanych bohaterów z Azeroth.
Twórcy podkreślają również, że wszystkie 13 klas postaci z World of Warcraft otrzyma własne odpowiedniki w systemie Dungeons & Dragons. Każda z nich będzie bazowała na mechanikach z Podręcznika Gracza, ale zostanie rozszerzona o rozwiązania inspirowane specjalizacjami znanymi z MMORPG Blizzarda.
GramTV przedstawia:
D&D: World of Warcraft zaprasza Cię do przeniesienia legend, frakcji i kultowych przygód World of Warcraft do własnego stołu kampanii, gdzie Twoje wybory ukształtują każdą bitwę, każdy sojusz i każdą legendę. D&D: World of Warcraft przenosi fantazję wszystkich trzynastu klas postaci z World of Warcraft na stół. Każda klasa opiera się na fundamencie z Podręcznika Gracza, a następnie wzbogaca ją o modyfikacje, nowe opcje i wskazówki inspirowane specjalizacjami z World of Warcraft.
Na oficjalnej stronie ruszyła już przedsprzedaż dodatku. Osoby, które zdecydują się na zakup cyfrowej edycji podręcznika na platformie D&D Beyond, otrzymają również bonusy do World of Warcraft. Wczesny dostęp do Dungeons & Dragons: World of Warcraft rozpocznie się 3 listopada, natomiast pełna premiera została zaplanowana na 17 listopada.