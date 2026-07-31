Dungeons & Dragons łączy się World of Warcraft. Dwie legendarne marki razem w zaskakującym projekcie

Jedna z najważniejszych marek gier fabularnych i najsłynniejsze MMORPG świata oficjalnie połączą siły. Gracze będą mogli przenieść Azeroth na zupełnie nowy grunt.

Spełnia się marzenie wielu fanów gier fabularnych. Wizards of the Coast oraz Blizzard Entertainment oficjalnie zapowiedziały Dungeons & Dragons: World of Warcraft. To projekt, który połączy dwie najbardziej rozpoznawalne marki fantasy w historii gier. O czym mowa dokładnie? O grze fabularnej, a właściwie, dodatku do niej.

Azeroth trafi na stół. Dungeons & Dragons łączy się World of Warcraft

Do sprzedaży trafia oficjalny podręcznik do piątej edycji Dungeons & Dragons, czyli gry fabularnej RPG. Materiał powstaje w ramach inicjatywy Universes Beyond i rozszerza dobrze znany świat o świat znany z World of Warcraft. Wcześniej crossovery z innymi uniwersami okazały się ogromnym sukcesem i dlatego spróbowano tego w D&D.