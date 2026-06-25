GTA Online w GTA 6 jednak się pojawi? Gracze trafili na mocną poszlakę

Kwestia GTA Online spędza fanom sen z powiek. Czy nowa odsłona Grand Theft Auto będzie miała tryb sieciowy, czy też nie?
Teraz nadzieje odżyły na nowo. Wszystko za sprawą graczy, którzy nieco pogrzebali w plikach gry na XBOXIE.
GTA Online jednak będzie?
Konkretnie, zrobił to użytkownik X o nicku GlowDevs. Ustalił on, iż Grand Theft Auto 6 zostało podzielone na konsoli Microsoftu na kilka osobnych “dodatków”. W większości jest to dokładnie to, czego możemy się spodziewać. Czyli dodatkowe elementy, które otrzymujemy za sprawą Edycji Ultimate, ale również i tzw. Vintage Vice City Pack. Wszystko to widnieje jako oddzielne, możliwe do pobrania pozycje. Ale to nie to zwróciło uwagę społeczności – chodzi o co innego. Konkretnie o element nazwany po prostu Story. Jak nietrudno się domyślić, kryje się tam prawdopodobnie tryb fabularny GTA 6. Okazuje się jednak, że element ten wcale “nie musi być zainstalowany”.
I tutaj zapala się czerwona lampka. Skoro dopiero co na oficjalnej stronie PlayStation zapewniano, iż Grand Theft Auto 6 to produkcja dla jednego gracza, to jak możliwa miałaby być instalacja gry bez kampanii fabularnej czyli de facto samej gry? Według części graczy to dowód na to, że pomimo dotychczasowych wątpliwości GTA Online w GTA 6 jak najbardziej się pojawi. Miałoby to sens, bo przecież w GTA 5 oraz Red Dead Redemption 2 tryb Online da się pobrać samodzielnie i bez single’owej produkcji. Ten podział, który odkryto w przypadku Szóstki, pozwala domniemywać, że tym razem będzie podobnie.
GramTV przedstawia:
Premiera Grand Theft Auto 6 nastąpi 19 listopada 2026 roku – wtedy swoje wersje otrzymają posiadacze konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Wszystkie informacje w kwestii cen, poszczególnych edycji i ich zawartości znajdziecie pod tym adresem.