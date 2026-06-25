GTA Online w GTA 6 jednak się pojawi? Gracze trafili na mocną poszlakę

Teraz nadzieje odżyły na nowo. Wszystko za sprawą graczy, którzy nieco pogrzebali w plikach gry na XBOXIE.

GTA Online jednak będzie?

Konkretnie, zrobił to użytkownik X o nicku GlowDevs. Ustalił on, iż Grand Theft Auto 6 zostało podzielone na konsoli Microsoftu na kilka osobnych “dodatków”. W większości jest to dokładnie to, czego możemy się spodziewać. Czyli dodatkowe elementy, które otrzymujemy za sprawą Edycji Ultimate, ale również i tzw. Vintage Vice City Pack. Wszystko to widnieje jako oddzielne, możliwe do pobrania pozycje. Ale to nie to zwróciło uwagę społeczności – chodzi o co innego. Konkretnie o element nazwany po prostu Story. Jak nietrudno się domyślić, kryje się tam prawdopodobnie tryb fabularny GTA 6. Okazuje się jednak, że element ten wcale “nie musi być zainstalowany”.