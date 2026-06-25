GTA 6 ze startem preorderów z polską ceną. Pudełkowe wydanie znacznie droższe od cyfrowego w sklepach PlayStation i Xbox

Równo o północy wystartowały zamówienia przedpremierowe Grand Theft Auto 6. Już wcześniej poznaliśmy wiele szczegółów dotyczących poszczególnych edycji nadchodzącej gry Rockstar Games, a także ich cen oraz wydań fizycznych, które w pudełku zawierają wyłącznie kod do pobrania gry. Teraz jednak gracze mogą nareszcie zarezerwować swój egzemplarz GTA 6, zarówno w PlayStation Store oraz sklepie Xboxa, jak również wydania pudełkowe w sklepach z grami, czy elektromarketach.

Grand Theft Auto 6 – ruszyły zamówienia przedpremierowe. Znamy polskie ceny GTA 6

Grand Theft Auto 6 dostępne jest w dwóch wydaniach, czyli standardowej oraz Ultimate Edition. Poniżej znajdziecie ceny obu wydań na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Ruszyły już także zamówienia przedpremierowe na wydanie pudełkowe. Obecnie mamy oferty tylko z dwóch sklepów, ale ceny za edycje standarodowe są o wiele wyższe od cyfrowych w sklepie PlayStation i Xboxa.