GTA 6 ze startem preorderów z polską ceną. Pudełkowe wydanie znacznie droższe od cyfrowego w sklepach PlayStation i Xbox

Ruszyły już także zamówienia przedpremierowe na wydanie pudełkowe. Obecnie mamy oferty tylko z dwóch sklepów, ale ceny za edycje standarodowe są o wiele wyższe od cyfrowych w sklepie PlayStation i Xboxa.
GTA 6: Standard Edition (Wydanie pudełkowe) – 399 zł (x-kom)
Poznaliśmy także cenę ulepszenia do Ultimate Edition. Cena wyniesie 80 zł, a więc decydując się na dokupienie upgrade’u gry do wyższej wersji, nie zapłacimy więcej od domyślnego wydania GTA 6: Ultimate Edition.
Zamawiając grę przed premierą, czyli do 20 listopada bieżącego roku, otrzymacie w prezencie Pakiet Vintage Vice City. W jego skład wchodzi:
Vapid Stanier ’55 - Przemierzaj Shore Drive w tym klasycznym sedanie i przechowuj go we własnym garażu w Shore Court, który znajduje się rzut beretem od lśniącego piasku Ocean Beach. Obiekt zawiera schowek na broń oraz bezpieczne miejsce do przechowywania kradzionego towaru, który można sprzedać.
Stroje i fryzury - Jako Jason ubieraj się z przepychem, sięgając po ociekający stylem klasycznie pastelowy lniany garnitur, który dopełnia fryzura z dekady dekadencji. A jako Lucia pokaż wszystkim, że świat należy do ciebie, wybierając czerwoną sukienkę mini z cekinami i fryzurę z lokami.
Wzór broni - Wzbogać większość modeli broni tropikalnym wzorem inspirowanym legendarną koszulą w palmy Tommy’ego Vercettiego.
Cyfrowe wersje będzie można pobrać już od 12 listopada, a więc na tydzień przed premierą gry. Wcześniejsze pobranie gry będzie możliwe również w wersji pudełkowej, która nie będzie zawierała płyty z grą. W wydaniu fizycznym, który zostanie udostępniony również od 12 listopada, znajdzie się kod, umożliwiający aktywowanie produkcji na wybranej platformie.
Pojazd Grotti Cheetah ’95 - to legendarny samochód sportowy Grotti z połowy lat 90., który jest hołdem dla Shore Drive i wspaniale urozmaici akcję w dalszej części gry. Całości dopełnia minimalistyczne, retrofuturystyczne oznaczenie.
Broń rewolwery Morgan Hawk & Little - dwie wersje tego potężnego rewolweru z klasyczną stylizacją Vice City prosto z kolekcji Vercettiego, wzbogacone wizerunkiem palmy na chwycie, grawerowanymi detalami i wyborową lunetą.
Spersonalizowane warianty broni - spersonalizowana broń krótka z grawerowanymi detalami w postaci pistoletów Girardi ES9 Jasona i Klose K17 Lucii.
Ekskluzywne ubrania dla bohaterów - czy przy basenie, czy obok siebie – Jason i Lucia zawsze będą wyglądać odpowiednio dzięki ekskluzywnym strojom, tatuażom i nie tylko.
Pojazdy w kryjówce Jasona - wrzuć wyższy bieg i rozkoszuj się słońcem na motocyklu Dinka Enduro w wojskowych barwach lub w kajaku Crest.
Konfiguracje retro dla Ganado - sięgnij po ekskluzywne modyfikacje i tchnij nieco werwy oraz klasycznej stylistyki w wysłużonego pickupa z niskim zawieszeniem Vapida Ganado Jasona.
Warsztat tuningowy Rideout Customs - przekształć pospolite pojazdy w niesamowite dzieła sztuki za pomocą dopracowanych wnętrz, wyśmienitych felg i stylizacji donk. Lokal dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition.
Fryzjer damsko-męski Sary - korzystaj z usług specjalnego salonu fryzjerskiego, który oferuje wyjątkowe style dla Jasona i Lucii, w tym zarost dla Jasona oraz makijaż i paznokcie dla Lucii. Lokal dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition.
Pojazd wodny Shitzu Squalo - Squalo w gradientowych różowo-niebieskich barwach idealnie nadaje się do wędkowania w zatoce Gambit i łowienia ryb wszelkiej maści. Łódź czeka zacumowana w Washington Beach i została przygotowana do oceanicznych podbojów dzięki skrzyni po brzegi wypchanej materiałami wybuchowymi.
Sklep odzieżowy Stock 305 - przebieraj w różnorodnych, wyjątkowych i ekskluzywnych stylach dla Jasona i Lucii, które oferuje sklep z wyrafinowaną odzieżą uliczną w prestiżowej lokalizacji w Stockyard. Lokal dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition.
Pojazd Vapid Dominator Buggy ’67 - ten potwór z Motoklubu Błotnego oferuje imponujące możliwości terenowe, które świetnie sprawdzą się na bezdrożach Góry Kalaga i nie tylko. Pojazd można wygodnie przechować w garażu Paradise w Watson Bay, gdzie znajduje się też schowek na broń oraz miejsce do przechowywania kradzionego towaru, który można sprzedać.
Salon tatuażu Electric Fang - najsłynniejszy salon tatuażu w Stockyard oferujący ponad 50 charakterystycznych wzorów tatuaży zarówno dla Jasona, jak i Lucii. Wszystkie zostały zaprojektowane przez grupę artystyczną FAILE. Lokal dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition.
Warsztat tuningowy Jednookiego Williego - warsztat tuningowy przy jeziorze Leonida specjalizujący się w modyfikacjach w stylu aut terenowych oraz kunsztownych, ręcznie wykonywanych oznaczeniach. Lokal dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition.
Kolekcja gadżety dobrej zabawy - kolekcja odzieży i akcesoriów inspirowanych Aligatorem Maccą, czyli bohaterem hitu telewizyjnego, który podbija Stan Dobrej Zabawy.
Magazyn nielegalnych towarów Młodych $pluw - wykonaj nalot na obiekt należący do jednego z najgłośniejszych i najbardziej aktywnych społecznie gangów w Southside w Vice City, żeby zdobyć specjalne przedmioty i wyjątkową kontrabandę.
Zlecenie specjalne Kolekcja klasycznych samochodów - wytrop różnorodne porzucone klasyczne samochody i niedokończone projekty motoryzacyjne oraz odrestauruj te maszyny do pełni ich chwały dla ekscentrycznego kolekcjonera i lokalnego cwaniaka, Wymana.
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