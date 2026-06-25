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GTA 6 ze startem preorderów z polską ceną. Pudełkowe wydanie znacznie droższe od cyfrowego w sklepach PlayStation i Xbox

Radosław Krajewski
2026/06/25 00:05
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Ruszyły preordery najbardziej oczekiwanej gry tego roku.

Równo o północy wystartowały zamówienia przedpremierowe Grand Theft Auto 6. Już wcześniej poznaliśmy wiele szczegółów dotyczących poszczególnych edycji nadchodzącej gry Rockstar Games, a także ich cen oraz wydań fizycznych, które w pudełku zawierają wyłącznie kod do pobrania gry. Teraz jednak gracze mogą nareszcie zarezerwować swój egzemplarz GTA 6, zarówno w PlayStation Store oraz sklepie Xboxa, jak również wydania pudełkowe w sklepach z grami, czy elektromarketach.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 – ruszyły zamówienia przedpremierowe. Znamy polskie ceny GTA 6

Grand Theft Auto 6 dostępne jest w dwóch wydaniach, czyli standardowej oraz Ultimate Edition. Poniżej znajdziecie ceny obu wydań na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Ruszyły już także zamówienia przedpremierowe na wydanie pudełkowe. Obecnie mamy oferty tylko z dwóch sklepów, ale ceny za edycje standarodowe są o wiele wyższe od cyfrowych w sklepie PlayStation i Xboxa.
  • GTA 6: Standard Edition (Wydanie pudełkowe) – 397 zł (Media Markt)
  • GTA 6: Standard Edition (Wydanie pudełkowe) – 399 zł (x-kom)

Poznaliśmy także cenę ulepszenia do Ultimate Edition. Cena wyniesie 80 zł, a więc decydując się na dokupienie upgrade’u gry do wyższej wersji, nie zapłacimy więcej od domyślnego wydania GTA 6: Ultimate Edition.

GramTV przedstawia:

Zamawiając grę przed premierą, czyli do 20 listopada bieżącego roku, otrzymacie w prezencie Pakiet Vintage Vice City. W jego skład wchodzi:

  • Vapid Stanier ’55 - Przemierzaj Shore Drive w tym klasycznym sedanie i przechowuj go we własnym garażu w Shore Court, który znajduje się rzut beretem od lśniącego piasku Ocean Beach. Obiekt zawiera schowek na broń oraz bezpieczne miejsce do przechowywania kradzionego towaru, który można sprzedać.
  • Stroje i fryzury - Jako Jason ubieraj się z przepychem, sięgając po ociekający stylem klasycznie pastelowy lniany garnitur, który dopełnia fryzura z dekady dekadencji. A jako Lucia pokaż wszystkim, że świat należy do ciebie, wybierając czerwoną sukienkę mini z cekinami i fryzurę z lokami.
  • Wzór broni - Wzbogać większość modeli broni tropikalnym wzorem inspirowanym legendarną koszulą w palmy Tommy’ego Vercettiego.

Cyfrowe wersje będzie można pobrać już od 12 listopada, a więc na tydzień przed premierą gry. Wcześniejsze pobranie gry będzie możliwe również w wersji pudełkowej, która nie będzie zawierała płyty z grą. W wydaniu fizycznym, który zostanie udostępniony również od 12 listopada, znajdzie się kod, umożliwiający aktywowanie produkcji na wybranej platformie.

Droższe Grand Theft Auto 6: Ultimate Edition zaoferuje wiele nowej zawartości do gry. Rockstar Games zapewni graczom zarówno nowe sklepy z ubraniami, czy tuningami samochodów, ale również salon fryzjerski, studio tatuażu, czy możliwość kolekcjonowania klasycznych samochodów. W skład Ultimate Edition wchodzi:

  • Pojazd Grotti Cheetah ’95 - to legendarny samochód sportowy Grotti z połowy lat 90., który jest hołdem dla Shore Drive i wspaniale urozmaici akcję w dalszej części gry. Całości dopełnia minimalistyczne, retrofuturystyczne oznaczenie.
  • Broń rewolwery Morgan Hawk & Little - dwie wersje tego potężnego rewolweru z klasyczną stylizacją Vice City prosto z kolekcji Vercettiego, wzbogacone wizerunkiem palmy na chwycie, grawerowanymi detalami i wyborową lunetą.
  • Spersonalizowane warianty broni - spersonalizowana broń krótka z grawerowanymi detalami w postaci pistoletów Girardi ES9 Jasona i Klose K17 Lucii.
  • Ekskluzywne ubrania dla bohaterów - czy przy basenie, czy obok siebie – Jason i Lucia zawsze będą wyglądać odpowiednio dzięki ekskluzywnym strojom, tatuażom i nie tylko.
  • Pojazdy w kryjówce Jasona - wrzuć wyższy bieg i rozkoszuj się słońcem na motocyklu Dinka Enduro w wojskowych barwach lub w kajaku Crest.
  • Konfiguracje retro dla Ganado - sięgnij po ekskluzywne modyfikacje i tchnij nieco werwy oraz klasycznej stylistyki w wysłużonego pickupa z niskim zawieszeniem Vapida Ganado Jasona.
  • Warsztat tuningowy Rideout Customs - przekształć pospolite pojazdy w niesamowite dzieła sztuki za pomocą dopracowanych wnętrz, wyśmienitych felg i stylizacji donk. Lokal dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition.
  • Fryzjer damsko-męski Sary - korzystaj z usług specjalnego salonu fryzjerskiego, który oferuje wyjątkowe style dla Jasona i Lucii, w tym zarost dla Jasona oraz makijaż i paznokcie dla Lucii. Lokal dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition.
  • Pojazd wodny Shitzu Squalo - Squalo w gradientowych różowo-niebieskich barwach idealnie nadaje się do wędkowania w zatoce Gambit i łowienia ryb wszelkiej maści. Łódź czeka zacumowana w Washington Beach i została przygotowana do oceanicznych podbojów dzięki skrzyni po brzegi wypchanej materiałami wybuchowymi.
  • Sklep odzieżowy Stock 305 - przebieraj w różnorodnych, wyjątkowych i ekskluzywnych stylach dla Jasona i Lucii, które oferuje sklep z wyrafinowaną odzieżą uliczną w prestiżowej lokalizacji w Stockyard. Lokal dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition.
  • Pojazd Vapid Dominator Buggy ’67 - ten potwór z Motoklubu Błotnego oferuje imponujące możliwości terenowe, które świetnie sprawdzą się na bezdrożach Góry Kalaga i nie tylko. Pojazd można wygodnie przechować w garażu Paradise w Watson Bay, gdzie znajduje się też schowek na broń oraz miejsce do przechowywania kradzionego towaru, który można sprzedać.
  • Salon tatuażu Electric Fang - najsłynniejszy salon tatuażu w Stockyard oferujący ponad 50 charakterystycznych wzorów tatuaży zarówno dla Jasona, jak i Lucii. Wszystkie zostały zaprojektowane przez grupę artystyczną FAILE. Lokal dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition.
  • Warsztat tuningowy Jednookiego Williego - warsztat tuningowy przy jeziorze Leonida specjalizujący się w modyfikacjach w stylu aut terenowych oraz kunsztownych, ręcznie wykonywanych oznaczeniach. Lokal dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition.
  • Kolekcja gadżety dobrej zabawy - kolekcja odzieży i akcesoriów inspirowanych Aligatorem Maccą, czyli bohaterem hitu telewizyjnego, który podbija Stan Dobrej Zabawy.
  • Magazyn nielegalnych towarów Młodych $pluw - wykonaj nalot na obiekt należący do jednego z najgłośniejszych i najbardziej aktywnych społecznie gangów w Southside w Vice City, żeby zdobyć specjalne przedmioty i wyjątkową kontrabandę.
  • Zlecenie specjalne Kolekcja klasycznych samochodów - wytrop różnorodne porzucone klasyczne samochody i niedokończone projekty motoryzacyjne oraz odrestauruj te maszyny do pełni ich chwały dla ekscentrycznego kolekcjonera i lokalnego cwaniaka, Wymana.

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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