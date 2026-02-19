Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie darmowe gry do odebrania na Steam. Dzień pełen prezentów dla graczy

Radosław Krajewski
2026/02/19 20:45
0
0

Steam postanowiło obdarować swoich użytkowników aż dwiema darmowymi grami.

To jest udany dzień dla użytkowników komputerów osobistych. To właśnie dzisiaj Steam zaoferował graczom nie jedną, ale aż dwie darmowe gry. O wcześniejszym prezencie już pisaliśmy i wszystkie szczegóły promocji znajdziecie w tym miejscu. Teraz pojawiła się następna oferta, tym razem z niezależną produkcją zatytułowaną BROTHER!!! Save him! - Hardcore Platformer. Jak sama nazwa wskazuje, to wymagająca platformówka w stylu Super Meat Boy. Za grę odpowiada studio TakeThem.Games (Creative). Gra zadebiutowała na rynku w maju 2020 roku, ale nie przebiła się do świadomości graczy. Teraz twórcy produkcji chcą jej dać drugą szansę i udostępnili ją za darmo przez ograniczony czas.

Steam
Steam

Czy potrafisz udowodnić, że jesteś dobrym graczem, przejść trudną ścieżkę i uratować swojego brata? To wyzwanie nie jest dla mięczaków!

BROTHER!!! – to hardkorowa platformówka 2D w stylu retro (pixel art).

Wcielasz się w maga Bena, którego brat Jarl wpadł w tarapaty. Zło wkroczyło do świata! Sam nie da rady wygrać!

Najważniejsze cechy:

  • interesująca, wciągająca i dająca frajdę rozgrywka
  • ponad 20 poziomów
  • potężni bossowie
  • idealnie dopracowane sterowanie
  • liczne pułapki i wrogowie
  • piękna, pikselowa oprawa graficzna
  • obsługa gamepada
  • świetna muzyka
  • osiągnięcia Steam – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe BROTHER!!! Save him! - Hardcore Platformer, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko przez kilka najbliższych dni, a dokładniej do 24 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
platformówka
cyfrowa dystrybucja
Valve Software
promocje
okazja
sklep Steam
gry za darmo
BROTHER!!! Save him! - Hardcore Platformer
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112