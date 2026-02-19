Dwie darmowe gry do odebrania na Steam. Dzień pełen prezentów dla graczy

To jest udany dzień dla użytkowników komputerów osobistych. To właśnie dzisiaj Steam zaoferował graczom nie jedną, ale aż dwie darmowe gry. O wcześniejszym prezencie już pisaliśmy i wszystkie szczegóły promocji znajdziecie w tym miejscu. Teraz pojawiła się następna oferta, tym razem z niezależną produkcją zatytułowaną BROTHER!!! Save him! - Hardcore Platformer. Jak sama nazwa wskazuje, to wymagająca platformówka w stylu Super Meat Boy. Za grę odpowiada studio TakeThem.Games (Creative). Gra zadebiutowała na rynku w maju 2020 roku, ale nie przebiła się do świadomości graczy. Teraz twórcy produkcji chcą jej dać drugą szansę i udostępnili ją za darmo przez ograniczony czas.

Czy potrafisz udowodnić, że jesteś dobrym graczem, przejść trudną ścieżkę i uratować swojego brata? To wyzwanie nie jest dla mięczaków! BROTHER!!! – to hardkorowa platformówka 2D w stylu retro (pixel art). Wcielasz się w maga Bena, którego brat Jarl wpadł w tarapaty. Zło wkroczyło do świata! Sam nie da rady wygrać! Najważniejsze cechy: interesująca, wciągająca i dająca frajdę rozgrywka

ponad 20 poziomów

potężni bossowie

idealnie dopracowane sterowanie

liczne pułapki i wrogowie

piękna, pikselowa oprawa graficzna

obsługa gamepada

świetna muzyka

osiągnięcia Steam – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe BROTHER!!! Save him! - Hardcore Platformer, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko przez kilka najbliższych dni, a dokładniej do 24 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego.