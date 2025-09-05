GTA 6 określone mianem gry AAAAA. „Jest po prostu większa, niż cokolwiek innego”

Współzałożyciel Devolver Digital twierdzi, że skala nadchodzącego tytułu stawia go w zupełnie nowej kategorii.
Niedawno prezes Take-Two zapewnił, że jest „bardzo, bardzo przekonany” co do terminu premiery GTA 6. To dobre wieści dla wszystkich oczekujących na tytuł, który może zaskoczyć rozmachem. Nigel Lowrie, współzałożyciel Devolver Digital, odważnie stwierdził, że nadchodząca produkcja Rockstar Games nie mieści się w tradycyjnych kategoriach AAA czy nawet AAAA, lecz zasługuje na miano gry AAAAA.
GTA 6 jako pierwsza gra AAAAA?
Lowrie podkreślił w wywiadzie dla IGN, że żadna inna seria nie dorównuje GTA pod względem rozmachu i skali, a także potężnego wpływu kulturowego i uwagi, jaką przyciąga. Zauważył on, że choć istnieją gry klasy AAA i AAAA, to jednak Grand Theft Auto wykracza poza te ramy, będąc „większym, niż cokolwiek innego”.
Są gry AAA, potem są gry AAAA, a ja powiedziałbym, że Grand Theft Auto to potencjalnie gra AAAAA; jest po prostu większa, niż cokolwiek innego – zarówno pod względem skali i rozmachu, jak i kulturowego wpływu oraz uwagi, jakiej wymaga. – przekazał Lowrie.
Wypowiedź Lowriego pojawiła się w kontekście rozważań Devolver Digital nad możliwym opóźnianiem własnych tytułów, aby uniknąć kolizji z pierwotną datą premiery GTA 6, planowaną na rok 2025. Według niego, obecność GTA 6 w kalendarzu wydawniczym była „oślepiająca”.
GramTV przedstawia:
Skala wpływu GTA 6 na całą branżę jest ogromna. Adam Lieb, dyrektor generalny platformy marketingowej Gamesight, potwierdził IGN, że przez ostatnie półtora roku GTA 6 było częścią niemal każdej rozmowy dotyczącej dat premier.
Powiedziałbym, że GTA przez ostatnie półtora roku pojawiało się w niemal każdej rozmowie o datach premier, jaką słyszałem.
Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 ma zadebiutować 26 maja 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.