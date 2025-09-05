GTA 6 określone mianem gry AAAAA. „Jest po prostu większa, niż cokolwiek innego”

Niedawno prezes Take-Two zapewnił, że jest „bardzo, bardzo przekonany” co do terminu premiery GTA 6. To dobre wieści dla wszystkich oczekujących na tytuł, który może zaskoczyć rozmachem. Nigel Lowrie, współzałożyciel Devolver Digital, odważnie stwierdził, że nadchodząca produkcja Rockstar Games nie mieści się w tradycyjnych kategoriach AAA czy nawet AAAA, lecz zasługuje na miano gry AAAAA.

GTA 6 jako pierwsza gra AAAAA?

Lowrie podkreślił w wywiadzie dla IGN, że żadna inna seria nie dorównuje GTA pod względem rozmachu i skali, a także potężnego wpływu kulturowego i uwagi, jaką przyciąga. Zauważył on, że choć istnieją gry klasy AAA i AAAA, to jednak Grand Theft Auto wykracza poza te ramy, będąc „większym, niż cokolwiek innego”.