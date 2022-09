GTA 6 znów króluje na Twitterze. Komunikat Rockstara cieszy się popularnością

W zeszłym tygodniu do sieci trafiły materiały z wczesnej wersji Grand Theft Auto 6. Zaledwie dzień później Rockstar opublikował za pośrednictwem Twittera oświadczenie, w którym potwierdził autentyczność wycieku. Okazuje się, że komunikat udostępniony przez deweloperów dosłownie podbił sieć i stał się najpopularniejszym wpisem związanym z branżą gier wideo zamieszczonym na wspomnianym portalu społecznościowym.

Oświadczenie Rockstara dotyczące wycieku GTA 6 podbiło Twittera

Rzeczony tweet zebrał blisko 1,1 mln polubień, a także został podany przez 121,5 tys. użytkowników. Ponadto blisko 18 tysięcy osób zacytowało wpis opublikowany przez deweloperów ze studia Rockstar. Mamy więc do czynienia z absolutnym rekordem w kategorii gier, który najprawdopodobniej nie zostanie zbyt szybko pobity.



Co ciekawe, na drugim miejscu wśród najpopularniejszych wpisów związanych z branżą gier wideo opublikowanych na portalu Twitter również znajdziemy post należący do Rockstara. Mowa tutaj oczywiście o tweecie z lutego bieżącego roku, w którym deweloperzy poinformowali, że trwają prace nad Grand Theft Auto 6 (prawie 594 tysiące polubień i blisko 102 tysiące retweetów).



Podium zamyka natomiast wpis z 2020 roku informujący o przesunięciu planowanego pokazu gier zmierzających na konsolę PlayStation 5, który zebrał blisko 505 tysięcy polubień i został podany dalej przez 108 tysięcy użytkowników Twittera.

