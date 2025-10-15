Zaloguj się lub Zarejestruj

"GTA 6 zasługuje na cenę 100 dolarów”. Reżyser Saints Row broni wyższej ceny i zachęca do takiej kwoty

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/15 20:30
Od miesięcy gracze zastanawiają się ile będzie kosztować Grand Theft Auto 6, czyli nadchodząca superprodukcja od Rockstar Games. W sieci od dawna krąży pogłoska, że standardowa edycja gry może kosztować nawet 100 dolarów, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów.

GTA 6
Czy GTA 6 powinno kosztować 100 dolarów?

Teraz głos w sprawie zabrał Chris Stockman, dyrektor kreatywny pierwszej części Saints Row, który w rozmowie z Esports Insider stwierdził, że Rockstar ma pełne prawo żądać takiej ceny i że GTA 6 naprawdę na to zasługuje. Zapytany o ewentualną cenę 100 dolarów za podstawową wersję GTA 6 (a zapewne jeszcze więcej za edycje specjalne), Stockman nie miał wątpliwości:

Tylko oni mogą sobie na to pozwolić. Nie sądzę, aby to była fala, która uniesie wszystkie łodzie. Gdyby wszyscy deweloperzy zaczęli sprzedawać gry po 100 dolarów, wywołałoby to ogromny sprzeciw. Nie wszystkie gry są sobie równe. Myślę, że GTA to jedyna marka, która może to zrobić i mam nadzieję, że tak się stanie. Naprawdę uważam, że ta gra zasługuje na cenę 100 dolarów.

Stockman dodał, że skala i rozmach GTA 6 w pełni uzasadniają wyższą cenę:

Zakres i wielkość tej produkcji zasługują na taką wycenę. Ale nie każda gra powinna być traktowana na równi. Byłoby katastrofą, gdyby inni próbowali ich naśladować.

Stockman wspomniał też, jak duży wpływ na jego karierę miała wcześniejsza część serii:

Kiedy w 2001 roku wyszło GTA 3, byłem w szoku. To otworzyło mi oczy na to, czym mogą być gry. Wtedy pomyślałem, że to jest przyszłość.

Pięć lat później sam stanął na czele zespołu tworzącego Saints Row, które stało się bezpośrednim konkurentem serii Grand Theft Auto. Według analiz z lipca, GTA 6 ma wygenerować nawet 7 miliardów dolarów przychodu w ciągu dwóch miesięcy od premiery, zaplanowanej na maj 2026 roku. Jeśli prognozy się potwierdzą, gra stanie się najszybciej sprzedającym się tytułem w historii, bijąc wszelkie dotychczasowe rekordy branży.

Źródło:https://insider-gaming.com/gta-6-deserves-100-saints-row-director-insists

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 21:15

Tak, tak, jasne.  Gra jeszcze nie wyszła,  ale wiadomo,  że "będzie tego warta". PR-owy bullshit.  Ciekawe ile mu zapłacili. 




