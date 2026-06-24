Gracze „i tak to zaakceptują”. Brak płyty z GTA 6 „nie zrobi dużej różnicy” – twierdzą analitycy

Chris Dring z The Game Business w rozmowie z VGC ocenił, że taki ruch jest przede wszystkim korzystny dla Rockstara. Jego zdaniem firma i tak może liczyć na ogromne zainteresowanie Grand Theft Auto 6 , a brak płyty w pudełku nie zmieni nastawienia większości odbiorców. Problem mogą mieć głównie gracze mniej obeznani z dystrybucją cyfrową oraz osoby, które nadal chcą posiadać pełnoprawne nośniki fizyczne.

Rockstar potwierdził, że pudełkowe wydanie Grand Theft Auto 6 nie będzie zawierało płyty z grą. Zamiast tego gracze znajdą w opakowaniu kod umożliwiający pobranie cyfrowej wersji produkcji. Decyzja już teraz może budzić emocje wśród osób przywiązanych do klasycznych wydań fizycznych, ale według branżowych analityków nie powinna znacząco wpłynąć na sprzedaż jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat.

Ta decyzja, co zrozumiałe, zdenerwuje część graczy i może uderzyć w konsumentów, którzy gorzej odnajdują się w świecie cyfrowym. Prawda jest jednak taka, że dla większości osób nie zrobi to dużej różnicy.

Dring zwraca uwagę, że rezygnacja z płyty pozwoli Rockstarowi dopracowywać grę niemal do samego debiutu. Studio nie będzie musiało wcześniej przygotowywać wersji przeznaczonej do tłoczenia i dystrybucji. Taki model ogranicza również ryzyko przedpremierowych wycieków, a jednocześnie eliminuje obrót używanymi egzemplarzami.

Ułatwi to Rockstarowi pracę nad grą aż do premiery, bez konieczności wcześniejszego przygotowywania materiału do produkcji i dystrybucji. Ograniczy to także sprzedaż używanych egzemplarzy oraz zmniejszy prawdopodobieństwo wycieku gry przed premierą.

Największymi przegranymi mogą okazać się sklepy z grami oraz platformy i punkty zajmujące się handlem używanymi wydaniami, w tym eBay czy CEX. Dring podkreśla jednak, że klasycznych sklepów z grami i tak jest dziś znacznie mniej niż kiedyś. Z kolei beneficjentami tego rozwiązania będą przede wszystkim cyfrowe sklepy PlayStation i Xbox.

Najwięcej stracą sprzedawcy gier, choć dziś nie ma ich już tak wielu. Dotyczy to również miejsc zajmujących się sprzedażą z drugiej ręki, takich jak eBay czy CEX. Będą musieli skupić się na dodatkowych możliwościach, takich jak akcesoria i sprzęt. Zwycięzcami będą sklepy PlayStation i Xbox.

Analityk nie ma jednak wątpliwości, że siła marki Grand Theft Auto przykryje kontrowersje związane z formą dystrybucji:

Ostatecznie ludzie i tak to zaakceptują. To GTA.

Podobnego zdania jest Mat Piscatella, starszy dyrektor w Circana i analityk rynku gier wideo. Zauważa on, że pudełka zawierające wyłącznie kod do pobrania gry nie są już niczym nowym. Taka praktyka od kilku lat regularnie pojawia się na sklepowych półkach, dlatego Grand Theft Auto 6 nie będzie pierwszym dużym tytułem sprzedawanym w ten sposób.