Gracze „i tak to zaakceptują”. Brak płyty z GTA 6 „nie zrobi dużej różnicy” – twierdzą analitycy

Rockstar potwierdził, że pudełkowe wydanie Grand Theft Auto 6 nie będzie zawierało płyty z grą. Zamiast tego gracze znajdą w opakowaniu kod umożliwiający pobranie cyfrowej wersji produkcji. Decyzja już teraz może budzić emocje wśród osób przywiązanych do klasycznych wydań fizycznych, ale według branżowych analityków nie powinna znacząco wpłynąć na sprzedaż jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat.
GTA 6 – analitycy uważają, że brak płyty w pudełkowym wydaniu gry nie zrobi większości graczom dużej różnicy
Chris Dring z The Game Business w rozmowie z VGC ocenił, że taki ruch jest przede wszystkim korzystny dla Rockstara. Jego zdaniem firma i tak może liczyć na ogromne zainteresowanie Grand Theft Auto 6, a brak płyty w pudełku nie zmieni nastawienia większości odbiorców. Problem mogą mieć głównie gracze mniej obeznani z dystrybucją cyfrową oraz osoby, które nadal chcą posiadać pełnoprawne nośniki fizyczne.
Ta decyzja, co zrozumiałe, zdenerwuje część graczy i może uderzyć w konsumentów, którzy gorzej odnajdują się w świecie cyfrowym. Prawda jest jednak taka, że dla większości osób nie zrobi to dużej różnicy.
Dring zwraca uwagę, że rezygnacja z płyty pozwoli Rockstarowi dopracowywać grę niemal do samego debiutu. Studio nie będzie musiało wcześniej przygotowywać wersji przeznaczonej do tłoczenia i dystrybucji. Taki model ogranicza również ryzyko przedpremierowych wycieków, a jednocześnie eliminuje obrót używanymi egzemplarzami.
Ułatwi to Rockstarowi pracę nad grą aż do premiery, bez konieczności wcześniejszego przygotowywania materiału do produkcji i dystrybucji. Ograniczy to także sprzedaż używanych egzemplarzy oraz zmniejszy prawdopodobieństwo wycieku gry przed premierą.
Największymi przegranymi mogą okazać się sklepy z grami oraz platformy i punkty zajmujące się handlem używanymi wydaniami, w tym eBay czy CEX. Dring podkreśla jednak, że klasycznych sklepów z grami i tak jest dziś znacznie mniej niż kiedyś. Z kolei beneficjentami tego rozwiązania będą przede wszystkim cyfrowe sklepy PlayStation i Xbox.
Najwięcej stracą sprzedawcy gier, choć dziś nie ma ich już tak wielu. Dotyczy to również miejsc zajmujących się sprzedażą z drugiej ręki, takich jak eBay czy CEX. Będą musieli skupić się na dodatkowych możliwościach, takich jak akcesoria i sprzęt. Zwycięzcami będą sklepy PlayStation i Xbox.
Analityk nie ma jednak wątpliwości, że siła marki Grand Theft Auto przykryje kontrowersje związane z formą dystrybucji:
Ostatecznie ludzie i tak to zaakceptują. To GTA.
Podobnego zdania jest Mat Piscatella, starszy dyrektor w Circana i analityk rynku gier wideo. Zauważa on, że pudełka zawierające wyłącznie kod do pobrania gry nie są już niczym nowym. Taka praktyka od kilku lat regularnie pojawia się na sklepowych półkach, dlatego Grand Theft Auto 6 nie będzie pierwszym dużym tytułem sprzedawanym w ten sposób.
Grand Theft Auto 6 będzie dalekie od bycia pierwszą lub jedyną grą z kodem w pudełku na sklepowych półkach. To dość powszechna praktyka od kilku lat.
GramTV przedstawia:
Piscatella wskazuje również, że z perspektywy części sprzedawców może to być nawet korzystne rozwiązanie. Według danych Circana Retail Tracking Service, na koniec maja 2026 roku 52 procent sprzedanych konsol Xbox Series oraz 27 procent sprzedanych konsol PlayStation 5 nie miało napędu na płyty. W przypadku PS5 istnieje co prawda możliwość dokupienia zewnętrznego napędu, ale rosnąca popularność konsol cyfrowych pokazuje, w którą stronę przesuwa się rynek.
Z jednej strony można uznać to za dobrą wiadomość dla sprzedawców, przynajmniej tych, którym nie zależy na sprzedaży używanych gier. W Stanach Zjednoczonych, według stanu na koniec maja 2026 roku, 52 procent sprzedanych konsol Xbox Series i 27 procent sprzedanych konsol PlayStation 5 nie miało napędu na płyty.
Zdaniem analityka kod w pudełku pozwala sklepom dotrzeć także do tych klientów, którzy posiadają konsole pozbawione napędu. W przeciwnym razie takie osoby kupiłyby grę bezpośrednio w cyfrowym sklepie PlayStation lub Xbox, z całkowitym pominięciem tradycyjnej sprzedaży detalicznej.
Cyfrowe wersje konsol PlayStation i Xbox z czasem zyskują na popularności. Kod w pudełku pozwala więc sprzedawcom dotrzeć do większej grupy klientów, niż gdyby gra była dostępna wyłącznie na płycie.
Piscatella podkreśla jednak, że w szerszej perspektywie decyzja Rockstara nie powinna mieć większego znaczenia dla wyników sprzedaży. Zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X/S są już mocno związane z dystrybucją cyfrową, przy czym na konsolach Microsoftu ten trend jest jeszcze wyraźniejszy. Według niego to kolejny etap zmian, które postępują w branży od początku poprzedniej dekady.
Ostatecznie nie sądzę, aby miało to większe znaczenie w jedną lub drugą stronę. PlayStation 5 i Xbox Series są dziś mocno przesunięte w stronę dystrybucji cyfrowej, przy czym Xbox Series jeszcze bardziej niż PlayStation 5. To po prostu kolejny krok w trendzie, który trwa od początku lat 2010.
Choć wciąż istnieje grupa graczy, która woli posiadać fizyczne nośniki i pełne wydania na płycie, analityk nie spodziewa się, aby wybór takiej formy dystrybucji w jakikolwiek istotny sposób ograniczył potencjał sprzedażowy Grand Theft Auto 6.
Jest oczywiście grupa graczy, która wolałaby posiadać fizyczne wydanie z grą na płycie. Nie sądzę jednak, aby ta decyzja dystrybucyjna miała ostatecznie znaczący wpływ na potencjał sprzedażowy. W końcu mówimy o Grand Theft Auto 6.
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