GTA 6 z premierą pod koniec 2024 roku? Rockstar może wyciąć część zawartości

W zeszłym tygodniu atmosferę wokół zapowiedzi GTA VI podgrzał raper 50 Cent, który na swoim Instagramie opublikował logo GTA: Vice City. Tymczasem jeden z branżowych insiderów postanowił podzielić się nowymi informacjami związanymi z nadchodzącą odsłoną serii Grand Theft Auto. Zdaniem informatora oficjalna zapowiedź produkcji odbędzie się w tym roku, a sama gra może trafić do sprzedaży pod koniec 2024 roku.

GTA 6 ma zadebiutować pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku – uważa znany insider

Autorem powyższych doniesień jest insider posługujący się pseudonimem „Tez2” (dzięki The Gamer), który regularnie dzieli się informacjami związanymi z produkcjami Rockstar Games. Informator wskazuje, że aktualnym celem deweloperów jest wydanie GTA 6 w okresie świątecznym 2024 roku, ale niewykluczone, że ostatecznie gra trafi do sprzedaży na początku 2025 roku.



„Tez2” twierdzi bowiem, że premiera nowej odsłony serii Grand Theft Auto została już „wielokrotnie przesunięta”, a „wyższe kierownictwo” – według insidera – zamierza uniknąć kolejnych opóźnień. Zdaniem informatora Rockstar może wyciąć pewne fragmenty gry i wydać je w przyszłości w formie DLC, by dostarczyć produkcję w zakładanym terminie.



Oczywiście powyższe doniesienia nie doczekały się komentarza zarówno ze strony deweloperów, jak i wydawcy, dlatego jak zawsze w takich przypadkach radzimy podchodzić do nich z dystansem. Wiele wskazuje jednak na to, że pełnoprawna zapowiedź GTA 6 faktycznie zbliża się wielkimi krokami.