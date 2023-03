Prezentacja GTA 6 coraz bliżej? Znany raper zapowiada coś dużego

50 Cent podgrzewa atmosferę przed zapowiedzią GTA VI

Według wielu doniesień szósta odsłona serii będzie rozgrywać się w Miami, więc gracze będą mogli wrócić do doskonale znanego miasta, ale tym razem we współczesnej odsłonie. Raper nie zdradził, o co dokładnie może chodzić, ale gracze połączyli już kropki i wierzą, że 50 Cent nagrał nowy utwór na potrzeby gry lub pojawi się w produkcji jako jeden z bohaterów.