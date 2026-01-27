Czy będzie pudelkowe wydanie GTA 6? Szokujące plotki

Gracze PC-owi zdążyli się już raczej przyzwyczaić, iż na ich platformie gry w wydaniach pudełkowych niemal się nie ukazują. Obecnie jest to swoistym standardem.

Ale na konsolach? Tam pudełka dotychczas się pojawiały, będąc elementem społecznościowych w ramach np. wymieniania lub odsprzedawania gier. Niemniej czasy się zmieniają. Fizyczne wydanie GTA 6 dopiero jakiś czas po premierze gry? Ta zmiana dotyczyć ma natomiast Grand Theft Auto 6, czyli prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanej produkcji w historii. O sprawie napisał PPE.pl, opierając się na informacjach leakera o nicku Graczdari, który zajmuje się sprzedażą fizycznych kopii gier w Europie. Według wspomnianego źródła Take-Two nie ma w planach, by podczas premiery GTA 6 tytuł ukazał się w wydaniu pudełkowym.

Dlaczego? Sprawa jest dość prozaiczna. Wydawca obawia się, że konieczność wcześniejszego tłoczenia płyt czy też wysyłania ich do sklepów, by znalazły się na półkach w dniu wydania, to realne ryzyko wycieku. Albo całej gry, albo niektórych materiałów, albo też fragmentów historii. Każda z tych rzeczy byłaby dla T2 prawdziwą katastrofą, więc nowojorska firma woli tego uniknąć. Nie oznacza to, że fizyczne kopie Grand Theft Auto 6 nie zostaną wydane nigdy. Bardzo prawdopodobne, że jakiś czas po premierze Take Two zdecyduje się jednak zadowolić tych, którzy lubią mieć swoje gry na półce. Nie wiadomo jednak, czy miałoby się to stać kilka tygodni czy kilka miesięcy po tym, jak pozycja wreszcie ujrzy światło dzienne, a sekrety przestaną być sekretami.

GramTV przedstawia:

Cytowany przez PPE informator tak opisuje swoją wiedzę: Dociera do nas coraz więcej informacji, że wersja pudełkowa nie zostanie wydana równocześnie z wersją cyfrową, aby zapobiec przeciekom. Otrzymujemy sprzeczne doniesienia: niektórzy twierdzą, że wydanie fizyczne pojawi się 3-4 tygodnie po premierze cyfrowej, inni zaś mówią, że nie nastąpi to przed początkiem 2027 roku. Więcej informacji będzie dostępnych w połowie lutego. Przypomnijmy, że premiera Grand Theft Auto 6 była już dwukrotnie przekładana. Najpierw tytuł miał zostać wydany pod koniec 2025 roku, co się nie udało. Niepowodzeniem zakończyły się też próby dotrzymania majowego terminu. Obecna data to listopad 2026, chociaż już teraz pojawiają się głosy powątpiewające, że w tym wypadku uda się zmieścić w tym czasie.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

