Pudełkowe wydanie Indiana Jones i Wielki Krąg Edycja Premium na XSX taniej o 98 zł

W sklepie Media Markt znajdziemy atrakcyjną ofertę na pudełkowe wydanie Indiana Jones i Wielki Krąg. Gra w Edycji Premium przeznaczona na Xbox Series X dostępna jest w obniżonej cenie. Teraz możemy zaoszczędzić aż 98 zł.
Indiana Jones i Wielki Krąg Edycja Premium na Xbox Series X taniej o 98 zł
- Indiana Jones i Wielki Krąg Edycja Premium (XSX) – 341,97 zł (zamiast 439,99 zł)
Gra Xbox Series Indiana Jones i Wielki Krąg Edycja Premium
Edycja Premium zawiera:
- Do 3 dni Wcześniejszego Dostępu
- Dodatek Przedsprzedażowy Pakiet Ostatniej Krucjaty: Podróżny Garnitur i Bicz Poskramiacza Lwów
- Dodatek Fabularny „Indiana Jones i Wielki Krąg - Zakon Olbrzymów”
- Cyfrowy Album Graficzny
- Strój Świątyni Zagłady
- Pełną wersję gry na nośniku fizycznym
Odkryj jeden z największych sekretów historii w tej pierwszoosobowej grze przygodowej dla jednego gracza, osadzonej między wydarzeniami przedstawionymi w filmach Raiders of the Lost Ark i The Last Crusade. Jest rok 1937, złowrogie siły przeczesują wszystkie zakątki świata, aby poznać sekret starożytnej siły nazywanej Wielkim Kręgiem, a jedyna osoba, która może je powstrzymać to Indiana Jones. Wcielisz się w legendarnego archeologa w zrealizowanej z kinematograficznym rozmachem przygodowej grze akcji, której twórcami jest ekipa z MachineGames, wyróżnionego nagrodami studia odpowiedzialnego za najnowszą serię Wolfenstein, a producentem wykonawczym Todd Howard, projektant gier z galerii sławy.
