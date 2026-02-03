Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Indiana Jones i Wielki Krąg Edycja Premium na XSX taniej o 98 zł

Patrycja Pietrowska
2026/02/03 16:00
Obniżka na specjalne wydanie Indiana Jones i Wielki Krąg.

W sklepie Media Markt znajdziemy atrakcyjną ofertę na pudełkowe wydanie Indiana Jones i Wielki Krąg. Gra w Edycji Premium przeznaczona na Xbox Series X dostępna jest w obniżonej cenie. Teraz możemy zaoszczędzić aż 98 zł.

Indiana Jones i Wielki Krąg
Indiana Jones i Wielki Krąg

Indiana Jones i Wielki Krąg Edycja Premium na Xbox Series X taniej o 98 zł

Sklep Media Markt przygotował ciekawą ofertę na grę Indiana Jones i Wielki Krąg. Teraz za Edycję Premium na Xbox Series X zapłacimy 341,97 zł. To obniżka o 98 zł względem poprzedniej ceny.

Gra Xbox Series Indiana Jones i Wielki Krąg Edycja Premium

Edycja Premium zawiera:

  • Do 3 dni Wcześniejszego Dostępu
  • Dodatek Przedsprzedażowy Pakiet Ostatniej Krucjaty: Podróżny Garnitur i Bicz Poskramiacza Lwów
  • Dodatek Fabularny „Indiana Jones i Wielki Krąg - Zakon Olbrzymów”
  • Cyfrowy Album Graficzny
  • Strój Świątyni Zagłady
  • Pełną wersję gry na nośniku fizycznym

Odkryj jeden z największych sekretów historii w tej pierwszoosobowej grze przygodowej dla jednego gracza, osadzonej między wydarzeniami przedstawionymi w filmach Raiders of the Lost Ark i The Last Crusade. Jest rok 1937, złowrogie siły przeczesują wszystkie zakątki świata, aby poznać sekret starożytnej siły nazywanej Wielkim Kręgiem, a jedyna osoba, która może je powstrzymać to Indiana Jones. Wcielisz się w legendarnego archeologa w zrealizowanej z kinematograficznym rozmachem przygodowej grze akcji, której twórcami jest ekipa z MachineGames, wyróżnionego nagrodami studia odpowiedzialnego za najnowszą serię Wolfenstein, a producentem wykonawczym Todd Howard, projektant gier z galerii sławy.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

