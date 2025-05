GTA 6 z niesamowitymi detalami. Rockstar znów zachwyci graczy dbałością o szczegóły

Na kanale ElAnalistaDeBits pojawił się film, który prezentuje niektóre zaskakujące szczegóły, które prawdopodobnie będzie posiadało GTA 6. Warto pamiętać, że to, co znalazło się w zwiastunie, niekoniecznie musi mieć przełożenie na grę, chociaż znając dbałość o szczegóły Rockstara, możemy być pewni, że przynajmniej większość z tych rzeczy zobaczymy podczas samej rozgrywki.

To, co pierwsze rzuca się w oczy, to realistyczne odbicia na szklanych powierzchniach. Widzimy to chociażby w szybach w drzwiach mieszkania Jasona, czy w okularach postaci, które odbijają otoczenie.

W GTA 6 nie zabraknie najróżniejszych pojazdów, oprócz tak oczywistych, jak samochody, motocykle, czy samoloty, również zeppeliny, skutery wodne, buggy, a nawet statek wycieczkowy, chociaż tym ostatnim raczej nie pokierujemy.

Ogromne wrażenie robi fizyka, przede wszystkim płynów, które kołysać się będą wewnątrz butelek. Również włosy, ubrania, a nawet mięśnie będą posiadały własną fizykę.