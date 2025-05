GTA 6 bez tajemnic. Przedstawiono głównych bohater i pozostałe szalone postacie

To będzie osobliwa galeria bohaterów w nowym Grand Theft Auto.

Jednym z głównych bohaterów Grand Theft Auto 6 będzie Jason Duval, który chciał wygodnego, spokojnego życia, ale sprawy zaczęły się kompilować. Jason wychował się wśród cwaniaków i krętaczy. Po krótkiej służbie w wojsku i próbie zażegnania nastoletnich problemów robi to, co umie najlepiej, czyli pracuje w dzielnicy Keys dla lokalnych przemytników narkotyków. Dla Jasona spotkanie Lucii mogło być jednocześnie najlepszą, jak i najgorszą rzeczą w jego życiu. Mężczyzna dobrze wie, czego chce, ale przyszłość trudno przewidzieć.

Początek maja należy do GTA 6, chociaż premiery gry doczekamy się dopiero za rok. W ubiegłym tygodniu Rockstar Games podzieliło się pełną datą premiery Grand Theft Auto 6, która niestety oznacza opóźnienie debiutu produkcji o kilka miesięcy. Z kolei dzisiaj zadebiutował drugi zwiastun gry, a wraz z nim wystartowała strona internetowa GTA 6, która ujawnia informacje o nadchodzącej produkcji. Z niej dowiadujemy się nowych szczegółów o bohaterach, a także niezależnych postaciach, które spotkamy na swojej drodze.

Drugą postacią, którą będziemy mogli sterować jest Lucia Caminos. Gdy tylko zaczęła chodzić, ojciec nauczył ją się bić. Od początku musiała bronić się przed ciosami, jakie zadawało jej życie. Przez walkę o rodzinę wylądowała w Więzieniu Stanowym Leonidy. Na wolność wyszła dzięki szczęściu, ale wyciągnęła wnioski — od teraz chce wystrzegać się błędów. Lucia chce przede wszystkim wygodnego życia, o jakim marzyła jej mama gdy mieszkały jeszcze w Liberty City, lecz zamiast wyłącznie fantazjować, jest gotowa wziąć sprawy w swoje ręce.

W grze Jason i Lucia spotkają mnóstwo charakterystycznych postaci. Niektóre będą ich przyjaciółmi, inni niebezpiecznymi przeciwnikami. Poniżej poznacie ich sylwetki.

Cal Hampton - Cal to kumpel Jasona i wspólnik Briana, który najbezpieczniej czuje się w domu, gdzie podsłuchuje komunikacji radiowej straży przybrzeżnej, popija piwo i przegląda Internet w trybie incognito. Cal żyje na marginesie społecznym Ameryki, ale dobrze się tam czuje. Paranoję łatwiej odczuwać w towarzystwie, ale jego przyjaciel Jason ma bardziej ambitne plany.

Boobie Ike - Boobie to legenda Vice City i dobrze o tym wie. Jeden z niewielu, którym udało się przekuć doświadczenie z ulicy w legalny biznes, na który składają się nieruchomości, klub ze striptizem oraz studio muzyczne. Boobie chodzi uśmiechnięty od ucha do ucha — dopóki rozmowa nie zejdzie na temat interesów. Mogłoby się wydawać, że Boobie nie lubi się dzielić sukcesem, a jednak zakładając Only Raw Records, nawiązał współpracę z Dre’Quanem, młodym i ambitnym potentatem branży muzycznej. Teraz potrzebują tylko hitu.