GTA 6 trafi na Nintendo Switch 2? Rockstar podobno sprawdza możliwości konsoli

Rockstar Games może rozważać stworzenie portu Grand Theft Auto 6 na konsolę Switch 2, o czym donoszą insiderzy w mediach społecznościowych. Chociaż studio oficjalnie potwierdziło, że globalna premiera GTA 6 odbędzie się w listopadzie 2026 roku wyłącznie na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, najnowsze plotki sugerują, że najnowsza platforma Nintendo jest brana pod uwagę.

GTA 6 może otrzymać port na Switch 2, choć nie na premierę

Mimo że do wszelkich nieoficjalnych informacji dotyczących GTA 6 należy podchodzić z dużą ostrożnością, dwaj znani informatorzy z branży, NateTheHate oraz NashWeedle, potwierdzili na platformie X, że Rockstar bada potencjał nowej platformy. Badania te dotyczą możliwości działania GTA 6 na konsoli Switch 2, choć studio nie wydało żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.