GTA 6 trafi na Nintendo Switch 2? Rockstar podobno sprawdza możliwości konsoli

Rockstar Games może rozważać stworzenie portu Grand Theft Auto 6 na konsolę Switch 2, o czym donoszą insiderzy w mediach społecznościowych. Chociaż studio oficjalnie potwierdziło, że globalna premiera GTA 6 odbędzie się w listopadzie 2026 roku wyłącznie na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, najnowsze plotki sugerują, że najnowsza platforma Nintendo jest brana pod uwagę.
GTA 6 może otrzymać port na Switch 2, choć nie na premierę
Mimo że do wszelkich nieoficjalnych informacji dotyczących GTA 6 należy podchodzić z dużą ostrożnością, dwaj znani informatorzy z branży, NateTheHate oraz NashWeedle, potwierdzili na platformie X, że Rockstar bada potencjał nowej platformy. Badania te dotyczą możliwości działania GTA 6 na konsoli Switch 2, choć studio nie wydało żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.
NashWeedle podkreślił, że ogłoszone opóźnienie premiery na listopad 2026 nie miało związku z testowaniem przeniesienia tytułu na Switcha 2. Co istotne, informatorzy zaznaczają, że nawet jeśli port na Switcha 2 faktycznie zostanie zrealizowany i trafi do sprzedaży, nie nastąpi to jednocześnie z premierami na PS5 i Xbox Series X/S. NateTheHate ostrzega też, że prowadzenie wewnętrznych testów nie zawsze jest równoznaczne ze stworzeniem udanego portu na nową platformę.
GramTV przedstawia:
Potencjalne przeniesienie GTA 6 na Switch 2 może być rozważane dzięki ulepszeniu specyfikacji sprzętowej konsoli Nintendo. W porównaniu do oryginalnego Switcha, nowa konsola jest zdolna do renderowania gier w rozdzielczości do 4K przy płynności 60 klatek na sekundę, gdy jest zadokowana. Ponadto, Switch 2 obsługuje technologię skalowania Nvidia DLSS.
Przypomnijmy, że wedle obecnych informacji Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.