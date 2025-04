Grand Theft Auto 6 zaliczyło ciekawy kamień milowy. Niestety niechlubny w oczach graczy

Jeśli zastanawialiście się kiedyś czy można pobić jakiś rekord, który nie mieć powodu do radości, to GTA 6 właśnie tego dokonało.

GTA 6 jeszcze nie wyszło, a już bije rekordy, choć niestety ten nie jest zbyt szczęśliwy dla graczy. Fani serii cierpliwie czekają na nowe informacje, ale jak na razie muszą zadowolić się jedynie zwiastunem, który rozpalił wyobraźnię graczy na całym świecie. Żadnych screenów, żadnych wieści, a co najgorsze dla wielu – brak drugiego zwiastuna. Spekulacje na temat kolejnych materiałów promocyjnych krążą nieustannie, ale obecnie nic nie wskazuje na to, by ich publikacja była bliska, choć pojawiły się pewne doniesienia o potencjalnej dacie premiery gry. GTA 6 z niechlubnym rekordem Tymczasem Grand Theft Auto V wciąż trzyma się świetnie, mimo że zadebiutowało w 2013 roku na PlayStation 3 i Xbox 360. Popularność gry podtrzymują liczne reedycje, a ostatnio również nowa, ulepszona wersja na PC. Wersja ta oferuje między innymi Ray Tracing, wsparcie dla AMD FSR i Nvidia DLSS, szybsze czasy ładowania oraz ulepszenia dla wysokich rozdzielczości i proporcji ekranu. Po ponad dekadzie od premiery, piąta odsłona GTA nadal bije rekordy, choć wielu graczy z niecierpliwością wyczekuje kontynuacji.

No dobrze, ale cóż to za niechlubny rekord wykręciło GTA 6? Otóż 17 kwietnia 2025 roku minęło dokładnie 500 dni od premiery pierwszego i jak dotąd jedynego zwiastuna gry Grand Theft Auto 6. Od czasu jego publikacji na YouTube 4 grudnia 2023 roku, studio Rockstar Games milczy w sprawie jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat i najzwyczajniej w świecie bardzo irytuje to nakręconych graczy.

GramTV przedstawia:

Według prezesa Take-Two Interactive, Straussa Zelnicka, oczekiwanie na GTA 6 osiągnęło niespotykany wcześniej poziom. Jak sam przyznał, to największe zainteresowanie, jakie kiedykolwiek widział wobec jakiegokolwiek produktu rozrywkowego. W rozmowie z mediami stwierdził, że firma celowo podtrzymuje napięcie i ekscytację, a materiały promocyjne mają pojawić się stosunkowo blisko okna premierowego gry. Może to oznaczać, że konkretne informacje o grze zobaczymy dopiero za kilka miesięcy. Choć dokładna data premiery nie została ujawniona, Take-Two Interactive konsekwentnie potwierdza, że GTA 6 ukaże się jesienią 2025 roku. To oznacza, że premiera może nastąpić za 5 do 8 miesięcy. Co ciekawe, niektórzy fani doszukują się potencjalnej daty premiery na podstawie… innej gry tego samego wydawcy. Skoro Borderlands 4, również wydawane przez Take-Two, zadebiutuje 23 września, wielu graczy zakłada, że GTA 6 raczej nie pojawi się w tym samym miesiącu, by uniknąć wewnętrznej konkurencji.