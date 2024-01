GTA 5 sięga „granic możliwości” PS4 i XONE. Gra straci wkrótce jedną z funkcji

Rockstar Games zapowiedziało, że użytkownicy konsol ósmej generacji Sony i Microsoftu stracą wkrótce dostęp do jednej z funkcji.

Rockstar Games ma złe wieści dla graczy GTA 5 i GTA Online korzystających z PlayStation 4 i Xbox One. Deweloperzy poinformowali, że ostatnia odsłona serii Grand Theft Auto „zbliża się do granic możliwości” konsol ósmej generacji Sony i Microsoftu. Dlatego też już w przyszłym miesiącu użytkownicy wymienionych sprzętów stracą dostęp do jednej z funkcji.

GTA 5 i GTA Online wkrótce bez edytora Rockstar na PlayStation 4 i Xbox One

Studio informuje, że podejmuje „niezbędne kroki”, by zapewnić poprawne działanie przyszłych aktualizacji GTA Online na PlayStation 4 i Xbox One. Dlatego też już 20 lutego 2024 roku posiadacze konsol ósmej generacji Sony i Microsoftu stracą dostęp do edytora Rockstar. Gracze mają więc niewiele czasu na przeniesienie swoich projektów.