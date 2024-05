GTA 5 nawet po 10 latach zaskakuje graczy. Fan odnalazł kolejną poboczną aktywność

W komentarzach nie brakuje innych graczy, którzy nie wiedzieli, że GTA 5 oferuje możliwość dodatkowego zarobku, poprzez przejęcie farmy. Niektórzy wierzą, że tę aktywność Rockstar dodał next-genowej aktualizacji. Jedna z osób wyjaśniła, że po zniszczeniu upraw na farmie nic już więcej nie urośnie, prawdopodobnie przez błąd, który nie został przez deweloperów naprawiony.

Wczytywanie ramki mediów.

To też jest naprawdę dziwne. Jest to jedyny przypadek w całej grze, gdzie trawa powinna się odradzać co tydzień, ale tak się nie dzieje i pozostaje zbugowana.