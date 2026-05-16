Dead Space i Gears of War mają "dziecko". Bezczelny klon w Nintendo eShop

W samej grze wcielamy się w niejakiego Dariusa Vexa, który miał zbadać problemy kolonii na planecie Virelia, a teraz walczy o życie. Twórcy zapewniają o możliwej zabawie zarówno “po cichu”, jak i w ramach wchodzenia do pomieszczeń razem z drzwiami. Do tego eksploracja, rozwój i przetrwanie. Panie, czego tu nie ma! Ano nie ma najwyraźniej przyzwoitości, bo wydawca woła sobie za tę przyjemność 9,99 dolarów. Sama “gra” dostępna będzie zarówno na Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch 2 i ważyć będzie 1,7 gigabajta. Premiera już 29 maja, więc zaznaczajcie datę w kalendarzu, by na pewno jej nie przegapić.

Wydawcą tego potworka jest firma Consann Real Estate, dla której tego rodzaju walka o rozgłos to nie pierwszyzna. Wszak już na początku tego roku CRE wydało Fall Buddies – kompletnie niepowiązany z Fall Guys tytuł. Do tego dochodzi też Ace Thunder: Aircraft Wingman Simulator, które tylko zrządzeniem losu przywodzi na myśl Ace Combat. Kurtyna.