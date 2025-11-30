GSC Game World odsłania plany na DLC. Twórcy zapowiadają zupełnie nowy poziom jakości

Studio GSC Game World po miesiącach milczenia wreszcie zdradziło pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącego DLC. W nowym wywiadzie menedżer Zakhar Bocharov potwierdził, że rozszerzenie znajduje się w fazie „aktywnego rozwoju” i ma zaoferować znacznie bardziej narracyjne podejście niż podstawowa gra. Twórcy stawiają przede wszystkim na sposób prowadzenia historii oraz prezentację wydarzeń w Zonie.

STALKER 2 – tw órcy stawiaj ą na fabułę i filmową reżyserię

Bocharov zapowiedział, że DLC wprowadzi nowe elementy rozgrywki, jednak trzon projektu ma stanowić opowieść przedstawiona w „zupełnie nowym poziomie reżyserii przerywników filmowych”. Studio chce, by kluczowe momenty fabularne stały się bardziej kinowe i podkreślały klimat Zony, co ma wynieść doświadczenie narracyjne ponad to znane z premiery tytułu.