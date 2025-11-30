Zaloguj się lub Zarejestruj

GSC Game World odsłania plany na DLC. Twórcy zapowiadają zupełnie nowy poziom jakości

Pierwsze rozszerzenie do STALKER-a 2 ma oferować największy skok jakości od premiery gry.

Studio GSC Game World po miesiącach milczenia wreszcie zdradziło pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącego DLC. W nowym wywiadzie menedżer Zakhar Bocharov potwierdził, że rozszerzenie znajduje się w fazie „aktywnego rozwoju” i ma zaoferować znacznie bardziej narracyjne podejście niż podstawowa gra. Twórcy stawiają przede wszystkim na sposób prowadzenia historii oraz prezentację wydarzeń w Zonie.

STALKER 2 – twórcy stawiają na fabułę i filmową reżyserię

Bocharov zapowiedział, że DLC wprowadzi nowe elementy rozgrywki, jednak trzon projektu ma stanowić opowieść przedstawiona w „zupełnie nowym poziomie reżyserii przerywników filmowych”. Studio chce, by kluczowe momenty fabularne stały się bardziej kinowe i podkreślały klimat Zony, co ma wynieść doświadczenie narracyjne ponad to znane z premiery tytułu.

Pojawił się także temat protagonisty. Choć wcześniej sugerowano, że dodatki ukażą wydarzenia z innej perspektywy, Bocharov nie potwierdził, czy ponownie zobaczymy Skifa. Stwierdził jedynie, że twórcy są zadowoleni z jego roli, ale szczegółów obsady na razie nie ujawnią. Rozszerzenie ma natomiast zaoferować „solidną, trwałą atrakcyjność” i historię, która „zachwyci fanów”.

Premiera pierwszego dodatku zaplanowana jest na 2026 rok. W międzyczasie STALKER 2: Heart of Chornobyl rozwija się dalej aktualizacja 1.7 przyniosła istotne usprawnienia, a wydanie na PlayStation 5 dodatkowo wzmocniło pozycję gry na rynku.

Źródło:https://frvr.com/blog/news/stalker-2-devs-explain-the-games-first-dlc-will-explain-old-and-new-mysteries-while-offering-a-new-cinematic-experience-for-fans/

