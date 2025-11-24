Zaloguj się lub Zarejestruj

Dlaczego twórca Manor Lords milczy? Wydawca wyjaśnia i zapowiada zmiany

Mikołaj Berlik
2025/11/24 13:00



Krótsza komunikacja twórców Manor Lords skłoniła wydawcę do przejęcia regularnych aktualizacji dotyczących gry.

W ostatnich miesiącach tempo aktualizacji Manor Lords wyraźnie spadło, a społeczność zaczęła pytać o nieobecność Grzegorza Stycznia. Wydawca Hooded Horse postanowił przerwać ciszę i wyjaśnić, że zmiana sposobu komunikacji ma odciążyć zespół pracujący nad grą, który przygotowuje kolejną aktualizację.

Manor Lords
Manor Lords

Manor Lords – wydawca przejmuje komunikację, by twórcy mogli pracować spokojniej

Jak wyjaśnił Tim Bender, prezes Hooded Horse, od teraz to wydawca będzie odpowiadał za weekendowe i bieżące wpisy dotyczące postępów w pracach. Firma uzyskała dostęp do prywatnego serwera studia Slavic Magic, dzięki czemu może obserwować, jakie zmiany trafiają do gry na bieżąco – od usprawnień interfejsu i balansu po poprawki techniczne. Zespół zajmuje się m.in. kosztami budynków, zmniejszeniem zużycia odzienia i obuwia oraz ulepszeniami wpływającymi na płynność rozgrywki, jak wycinka drzew czy praca zwierząt gospodarskich.

GramTV przedstawia:

Bender podkreślił, że część komunikatów nie będzie spektakularna, ponieważ ich celem jest zachowanie transparentności, a nie ogłaszanie dużych nowości. Gracze pozytywnie zareagowali na inicjatywę, doceniając fakt, że nawet krótkie wpisy stanowią potwierdzenie aktywnych prac nad projektem. Jednocześnie społeczność liczy na dalsze aktualizacje i wyjście gry z wczesnego dostępu – choć, jak zauważają komentujący, nie należy oczekiwać, że stanie się to szybko.

Wydawca deklaruje więc większą regularność kontaktu ze społecznością, podczas gdy twórcy koncentrują się na kolejnych poprawkach i funkcjach. Pozostaje mieć nadzieję, że usprawniony model komunikacji przełoży się także na sprawniejszy rozwój Manor Lords i przybliży grę do pełnej premiery.

Mikołaj Berlik
