Dlaczego twórca Manor Lords milczy? Wydawca wyjaśnia i zapowiada zmiany

W ostatnich miesiącach tempo aktualizacji Manor Lords wyraźnie spadło, a społeczność zaczęła pytać o nieobecność Grzegorza Stycznia. Wydawca Hooded Horse postanowił przerwać ciszę i wyjaśnić, że zmiana sposobu komunikacji ma odciążyć zespół pracujący nad grą, który przygotowuje kolejną aktualizację.

Manor Lords – wydawca przejmuje komunikację, by twórcy mogli pracować spokojniej

Jak wyjaśnił Tim Bender, prezes Hooded Horse, od teraz to wydawca będzie odpowiadał za weekendowe i bieżące wpisy dotyczące postępów w pracach. Firma uzyskała dostęp do prywatnego serwera studia Slavic Magic, dzięki czemu może obserwować, jakie zmiany trafiają do gry na bieżąco – od usprawnień interfejsu i balansu po poprawki techniczne. Zespół zajmuje się m.in. kosztami budynków, zmniejszeniem zużycia odzienia i obuwia oraz ulepszeniami wpływającymi na płynność rozgrywki, jak wycinka drzew czy praca zwierząt gospodarskich.