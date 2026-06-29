Ten horror może namieszać w 2027 roku. Twórcy łączą Resident Evil, Silent Hill i Half-Life 2

ILL coraz śmielej zapowiada się na jedną z najciekawszych premier przyszłego roku. Deweloperzy otwarcie przyznają, że inspirują się największymi klasykami gatunku, ale nie zamierzają kopiować ich jeden do jednego.
Choć do premiery ILL pozostało jeszcze trochę czasu, gra już teraz wzbudza spore zainteresowanie fanów horrorów. Produkcja studia Team Clout, której debiut zaplanowano na 2027 rok, ma połączyć elementy znane z serii Resident Evil, Silent Hill i Half-Life 2, dodając do tego własny pomysł na budowanie napięcia i walkę.
ILL zapowiada się jak połączenie Resident Evil, Silent Hill i Half-Life 2
Twórcy nie ukrywają swoich inspiracji. W rozmowie z serwisem ComicBook współzałożyciel studia, Maxim Verehin, przyznał, że fundamentem rozgrywki są rozwiązania zaczerpnięte z najnowszych odsłon Resident Evil. Chodzi przede wszystkim o zarządzanie ograniczonymi zasobami, eksplorację świata oraz projekt lokacji.
Jednocześnie ILL ma wyróżniać się rozbudowanym systemem fizyki. Deweloperzy chcą, by starcia przypominały pod tym względem Half-Life 2, oferując bardziej dynamiczną i nieprzewidywalną walkę niż większość współczesnych horrorów. Nie zabraknie także inspiracji Silent Hillem, choć wyłącznie w warstwie atmosfery. Verehin podkreśla, że jego zespół nie zamierza tworzyć gry przygnębiającej od początku do końca.
Silent Hill stawia na maksymalnie przerażającą atmosferę i praktycznie nie pozostawia miejsca na oddech. My chcemy zachować balans – ma być strasznie, ale jednocześnie chcemy od czasu do czasu rozładować napięcie.
GramTV przedstawia:
Dotychczasowe materiały pokazują, że ILL stawia na wyjątkowo sugestywny body horror. Zdeformowane potwory, realistyczna fizyka obrażeń i klaustrofobiczne lokacje przywodzą na myśl twórczość Johna Carpentera, zwłaszcza kultowe Coś. Jednocześnie projekt zachowuje własny charakter, a projektanci przekonują, że zależy im nie na kopiowaniu klasyków, lecz na połączeniu ich najmocniejszych elementów w jedną, spójną całość. Jeśli wszystkie zapowiedzi znajdą odzwierciedlenie w finalnej wersji gry, ILL może okazać się jedną z najgłośniejszych premier horrorów w 2027 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!