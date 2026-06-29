Ten horror może namieszać w 2027 roku. Twórcy łączą Resident Evil, Silent Hill i Half-Life 2

ILL coraz śmielej zapowiada się na jedną z najciekawszych premier przyszłego roku. Deweloperzy otwarcie przyznają, że inspirują się największymi klasykami gatunku, ale nie zamierzają kopiować ich jeden do jednego.

Choć do premiery ILL pozostało jeszcze trochę czasu, gra już teraz wzbudza spore zainteresowanie fanów horrorów. Produkcja studia Team Clout, której debiut zaplanowano na 2027 rok, ma połączyć elementy znane z serii Resident Evil, Silent Hill i Half-Life 2, dodając do tego własny pomysł na budowanie napięcia i walkę.

ILL zapowiada się jak połączenie Resident Evil, Silent Hill i Half-Life 2

Twórcy nie ukrywają swoich inspiracji. W rozmowie z serwisem ComicBook współzałożyciel studia, Maxim Verehin, przyznał, że fundamentem rozgrywki są rozwiązania zaczerpnięte z najnowszych odsłon Resident Evil. Chodzi przede wszystkim o zarządzanie ograniczonymi zasobami, eksplorację świata oraz projekt lokacji.