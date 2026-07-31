XBOX ma tracić 150 dolarów na każdej sprzedanej konsoli. Nawet podwyżki mogą nie wystarczyć

Zarówno za podzespoły, jak i konsole trzeba płacić coraz więcej. Okazuje się jednak, że nawet podwyżki czasami mogą nie wystarczyć.

XBOX sprzedaje swoje konsole ze stratą?

Zaskakującym doniesieniami podzielił się Jez Corden z serwisu Windows Central. Ten przyznał, że XBOX Series X/S nie jest bynajmniej wolny od wpływu podwyżek cen RAM-u oraz innych elementów, przez co cena produkcji sprzętu również wzrosła. Jednocześnie Microsoft ma rzekomo… tracić na każdym sprzedanym egzemplarzu swojej konsoli około 150 dolarów. Co więcej, nawet przewidywany wzrost wyceny, do którego dojdzie najwcześniej w sierpniu 2026 roku, prawdopodobnie nie zmieni tego stanu rzeczy, z XSX/S w dalszym ciągu będzie przynosić producentowi straty.