XBOX ma tracić 150 dolarów na każdej sprzedanej konsoli. Nawet podwyżki mogą nie wystarczyć

Producenci sprzętu od pewnego czasu regularnie podnoszą ceny. Powód? Oczywiście RAM-pokalipsa.
Zarówno za podzespoły, jak i konsole trzeba płacić coraz więcej. Okazuje się jednak, że nawet podwyżki czasami mogą nie wystarczyć.
XBOX sprzedaje swoje konsole ze stratą?
Zaskakującym doniesieniami podzielił się Jez Corden z serwisu Windows Central. Ten przyznał, że XBOX Series X/S nie jest bynajmniej wolny od wpływu podwyżek cen RAM-u oraz innych elementów, przez co cena produkcji sprzętu również wzrosła. Jednocześnie Microsoft ma rzekomo… tracić na każdym sprzedanym egzemplarzu swojej konsoli około 150 dolarów. Co więcej, nawet przewidywany wzrost wyceny, do którego dojdzie najwcześniej w sierpniu 2026 roku, prawdopodobnie nie zmieni tego stanu rzeczy, z XSX/S w dalszym ciągu będzie przynosić producentowi straty.
Jak możemy wyczytać w artykule napisanym przez Cordena:
Wyobraźmy sobie teraz, że 50% lub więcej z tych użytkowników XBOX Series X/S ominęło ekosystem XBOX-a i przeszło bezpośrednio na Steama, aby kupować gry. Marże byłyby jeszcze gorsze, bez jakiejkolwiek formy subsydiowania ze sprzedaży oprogramowania. XBOX nie miałby już w ogóle biznesu.
GramTV przedstawia:
To kolejna raczej mało pozytywna z perspektywy fanów Zielonych informacja. Dopiero co przecież ukazał się raport finansowy Microsoftu, z którego wynika, że niemal wszystkie działy giganta z Redmond zanotowały zyski. Niemal, bo wyjątkiem jest właśnie XBOX, który w ostatnim kwartale stracił 10% w sektorze usług i treści oraz 13% w sektorze sprzedaży sprzętu. Całoroczne przychody gamingowej odnogi MS są natomiast o 5% niższe niż miało to miejsce w roku ubiegłym.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!