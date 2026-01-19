Grudzień należał do Steama. Platforma pobiła pandemiczny rekord przychodów

Grudzień 2025 roku okazał się dla platformy Steam wyjątkowo udanym okresem, który przełożył się na najwyższe świąteczne przychody w jej historii. Według szacunków opublikowanych przez Alinea Analytics, w samym tylko ostatnim miesiącu roku ponad 100 milionów użytkowników wygenerowało łącznie około 1,6 miliarda dolarów przychodu brutto. To wzrost o blisko jedną czwartą w porównaniu z grudniem 2024 roku oraz wyraźne przebicie pandemicznego rekordu z 2020 roku, kiedy wpływy wyniosły około 1,4 miliarda dolarów.

Steam rozbił bank w grudniu. 1,6 miliarda dolarów i historyczny wynik platformy

Na ten wynik złożyła się zarówno skala całej platformy, jak i sukcesy konkretnych tytułów. Niekwestionowanym liderem sprzedaży pozostaje Counter-Strike 2, który od miesięcy generuje największe przychody. Tuż za nim znalazło się jednak ARC Raiders, które w okresie od 21 grudnia do 4 stycznia sprzedało się w liczbie około 1,2 miliona egzemplarzy. Łączna sprzedaż gry ma już sięgać 12 milionów kopii, a sam drugi dzień świąt przyniósł podobno ćwierć miliona sprzedanych sztuk.