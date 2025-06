Grounded 2 zadebiutuje najpierw na Xbox i PC, ale Obsidian zostawia otwartą furtkę dla innych platform

Warto przypomnieć, że oryginalne Grounded w ubiegłym roku trafiło również na konsole PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. Była to jedna z pierwszych czterech gier dotychczas dostępnych wyłącznie na konsolach Xbox, które zadebiutowały na konkurencyjnych systemach. W kontekście tej strategii Microsoftu naturalnie pojawia się pytanie o plany wydania Grounded 2 na platformach spoza ekosystemu Xbox.

Jak wynika z informacji przekazanych przez producenta wykonawczego gry, Marcusa Morgana, obecnie nie ma konkretnych planów na temat wydania Grounded 2 na innych konsolach. Niemniej Morgan nie zamyka całkowicie drzwi na taką możliwość w przyszłości.

Muszę powiedzieć, że jestem ogromnie szczęśliwy z tego, że Grounded udało się trafić na tyle platform. Ostatecznie mamy takie nasze małe hasło: ‘Ride together, survive together’. Ta gra, dla mnie, to przede wszystkim wspólna zabawa z przyjaciółmi — bez względu na to, gdzie grają. Naszym celem zawsze było dotrzeć do jak największej liczby graczy. Zaczynamy od tego i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi.

Zdecydowanie widzę Grounded 2 jako grę, która ma o wiele większy potencjał do rozbudowy, niż zakładaliśmy przy Grounded 1, ale musimy zobaczyć, jak to się rozwinie i czy w ogóle będziemy musieli nakładać jakieś ograniczenia.

Jeśli chodzi o przyszłą zawartość i to, co będzie dalej, wszystko zależy od tego, jak zareagują gracze. Zakładamy oczywiście, że backend i technologia będą w stanie to udźwignąć, ale jeśli tak, będziemy to wspierać. Będziemy działać w tym zakresie wspólnie ze społecznością.