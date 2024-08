Green Hell wkrótce na PS5 i Xbox Series X/S. Gracze otrzymają darmowy upgrade

Warto również podkreślić, że Green Hell na PlayStation 5 i Xbox Series X/S nie będzie kompatybilne z wersją na PlayStation 4 i Xbox One. Dotyczy to zarówno opcji cross-play, jak i przenoszenia zapisów gry. Deweloperzy wyjaśniają, że wynika to z „różnej zawartości Green Hell w wersji na konsole starej i obecnej generacji”.

Na koniec przypomnijmy, że pełna wersja gry Green Hell zadebiutowała na rynku we wrześniu 2019 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Creepy Jar, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Green Hell, czyli świetnej polskiej gry, której premiera przeszła bez echa.