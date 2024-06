Green Hell nie zwalnia tempa. Nowe wyniki sprzedaży polskiej gry robią wrażenie

Od premiery Green Hell minie w tym roku 5 lat. Wspomniana produkcja najwyraźniej nie zamierza jednak zwalniać tempa. Dzieło deweloperów z polskiego studia Creepy Jar wciąż cieszy się bowiem dużym zainteresowaniem i przyciąga do siebie nowych graczy. Potwierdzają to najnowsze wyniki sprzedaży, którymi pochwalił się rodzimy zespół.

Na koniec przypomnijmy, że pełna wersja gry Green Hell zadebiutowała na komputerach osobistych we wrześniu 2019 roku. Obecnie tytuł dostępny jest również na konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Creepy Jar, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Green Hell, czyli świetnej polskiej gry, której premiera przeszła bez echa.

Wczytywanie ramki mediów.