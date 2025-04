Green Day idzie śladami Linkin Park. Zespół zapowiedział rozszerzoną wersję swojego albumu "Saviors"

Edycja deluxe będzie zawierała aż siedem dodatkowych utworów, w tym zupełnie nowy singiel „Smash It Like Belushi”, który jest już dostępny w serwisach streamingowych. Na nowej trackliście znajdą się także cztery inne premierowe kawałki, takie jak „F* Off”**, „Ballyhoo”, „Underdog” oraz „Stay Young”, a także akustyczne wersje piosenek „Suzie Chapstick” i „Father to a Son”.

Green Day to amerykański zespół punkrockowy, założony w 1986 roku w Berkeley w Kalifornii. Składa się z trzech członków: Billie Joe Armstronga (wokal, gitara), Mike'a Dirnt'a (bas, wokal) i Tre Cool'a (perkusja). Zespół zdobył światową popularność w latach 90. dzięki albumowi “Dookie” (1994), który przyniósł im ogromny sukces komercyjny i wiele nagród, a później “American Idiot” (2004), który stał się ważnym dziełem kulturowym. Ich najnowszy album “Saviors” doczeka się właśnie nowego wydania, które będzie zawierało sporo dodatkowej treści.

Album Saviors przyniósł zespołowi nominację do nagrody Grammy w kategorii Best Rock Album. Green Day jest obecnie w trasie koncertowej Saviors World Tour, która potrwa do września 2025 roku.

W międzyczasie, Billie Joe Armstrong przypomniał historię sprzed lat, kiedy to Perry Farrell (lider Jane’s Addiction i twórca festiwalu Lollapalooza) nie chciał Green Day w line-upie edycji z 1994 roku. Wszystko opisano w nowej książce „Lollapalooza: The Uncensored Story of Alternative Rock’s Wildest Festival”. Farrell miał uważać Green Day za „chłopięcy zespół stworzony przez wytwórnię” i próbował zablokować ich udział. Armstrong wspomina:

Perry był pieprzonym dupkiem, serio. My już się zgodziliśmy zagrać, a on nagle wraca i mówi: nie chcę ich na liście. Myślał, że zostaliśmy złożeni przez Warner Bros jak boysband.

Ostatecznie, dzięki interwencji managera sceny Johna Rubeliego, zespół został dopuszczony do połowy trasy. Green Day odpowiedzieli na afront grając „Chump” jako dedykację dla Farrella: