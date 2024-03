GreedFall 2 ze szczegółami na temat wczesnego dostępu. Mamy też plany rozwoju

W trakcie Nacon Connect 2024 ujawniono przybliżoną datę premiery GreedFall 2: The Dying World. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany tytuł dostępny będzie początkowo w ramach wczesnego dostępu na Steam. Deweloperzy ze studia Spiders postanowili natomiast podzielić się szczegółami na temat zawartości, która na start trafi w ręce graczy, a także ujawnili dalsze plany rozwoju swojej produkcji.

GreedFall 2: The Dying World z planami rozwoju we wczesnym dostępie

W momencie premiery GreedFall 2: The Dying World we wczesnym dostępie gracze otrzymają dostęp do początkowych etapów gry i historii. Użytkownicy będą mieli okazję stworzyć własną postać, a także wybrać jej startowe umiejętności. Deweloperzy ze studia Spiders zapowiadają również, że w trakcie rozgrywki będzie można odwiedzić trzy regiony – Teer Fradee, Thynia oraz Uxantis.