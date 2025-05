Twórcy Gray Zone Warfare: „to nie jest extraction shooter". Nadciąga znacząca aktualizacja

Jak podkreśla Rick Lagnese, dyrektor PR w MADFINGER Games, Gray Zone Warfare jest oficjalnie kategoryzowany jako taktyczny MMOFPS. Ta nowa definicja jest bezpośrednio związana z nadchodzącą aktualizacją, nazwaną Winds of War, która wprowadza mechaniki pozwalające graczom na znacznie dłuższe pozostawanie w rozległym, otwartym świecie Lamang.

Nadchodząca aktualizacja ponownie zmienia zasady. Co ciekawe, wracamy do stanowczego stwierdzenia: to nie jest extraction shooter.

Dlaczego?

Bo już prawie nie wracasz do bazy. Zadania można oddawać z terenu. Czas spędzasz, przemieszczając się od punktu operacyjnego do punktu, od miejsca interesującego do kolejnego. Świat zachęca, by zostać dłużej, odkrywać więcej, częściej trafiać na PvP — i zanurzyć się w tej rzeczywistości.

Nie wchodzisz i nie wychodzisz z odizolowanych rajdów. Ty w tym świecie żyjesz.

To taktyczny MMOFPS.

To gra o ciągłej obecności.

To gra niebezpieczna.

I dostępna — zarówno dla nowicjuszy, jak i weteranów.

Na pierwszy rzut oka może wyglądać jak extraction shooter, ale to coś innego. Coś unikalnego. I właśnie to czyni ją wyjątkową.