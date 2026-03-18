Life is Strange: Reunion w 60 FPS nie dla każdego. Mamy wymagania sprzętowe na PC

Square Enix ma ważne wieści dla użytkowników komputerów osobistych czekających na nową odsłonę serii Life is Strange
Na początku roku doczekaliśmy się zapowiedzi Life is Strange: Reunion. Miłośnicy zapoczątkowanej w 2016 roku serii z pewnością odliczają dni do premiery, która – zgodnie z przekazywanymi informacjami – odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Square Enix tymczasem zdecydowało się w końcu ujawnić oficjalne wymagania sprzętowe nowej odsłony cyklu Life is Strange.
Oficjalne wymagania sprzętowe Life is Strange: Reunion na PC
Na oficjalnym profilu Life is Strange na portalu społecznościowym X opublikowano grafikę przedstawiającą aż 5 konfiguracji. Oprócz minimalnych i rekomendowanych wymagań sprzętowych zaprezentowano również specyfikacje, które pozwolą uruchomić Life is Strange: Reunion w rozdzielczości 4K. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, to znajdziecie je poniżej.
Life is Strange: Reunion – minimalne wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 10;
Procesor: AMD Ryzen 5 1400 lub Intel Corei5-4670K;
Life is Strange: Reunion – zalecane wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 11;
Procesor: AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i5-10600;
Pamięć RAM: 16 GB;
Karta graficzna: AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB) lub Nvidia GeForce RTX 3060 (12 GB);
DirectX: 12;
Docelowa wydajność: 1080p i 60 FPS;
Wolne miejsce na dysku twardym: 30 GB.
Life is Strange: Reunion – wysokie wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 11;
Procesor: AMD Ryzen 7 3700X lub Intel Core i5-12600K;
Pamięć RAM: 16 GB
Karta graficzna: AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) lub Nvidia GeForce RTX 3070 (8 GB);
DirectX: 12;
Docelowa wydajność: 1440p i 60 FPS;
Wolne miejsce na dysku twardym: 30 GB.
Life is Strange: Reunion – ultra wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 11;
Procesor: AMD Ryzen 7 3700X lub Intel Core i5-12600;
Pamięć RAM: 16 GB;
Karta graficzna: AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB) lub Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB);
DirectX: 12;
Docelowa wydajność: 2160p i 60 FPS;
Wolne miejsce na dysku twardym: 30 GB.
Life is Strange: Reunion – „piekielnie wysokie” wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 11;
Procesor: AMD Ryzen 7 5800X lub Intel Core i7-13700K;
Pamięć RAM: 16 GB;
Karta graficzna: AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB) lub Nvidia GeForce RTX 4080 (16 GB);
DirectX: 12;
Docelowa wydajność: 2160p i 30 FPS (przy najwyższych ustawieniach graficznych);
Wolne miejsce na dysku twardym: 30 GB.
Na koniec przypomnijmy, że premiera Life is Strange: Reunion odbędzie się już 26 marca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety nadchodząca odsłona serii Life is Strange – podobnie jak poprzednie części – nie otrzyma polskiej wersji językowej.
