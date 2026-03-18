Life is Strange: Reunion w 60 FPS nie dla każdego. Mamy wymagania sprzętowe na PC

Mikołaj Ciesielski
2026/03/18 17:45
Square Enix ma ważne wieści dla użytkowników komputerów osobistych czekających na nową odsłonę serii Life is Strange

Na początku roku doczekaliśmy się zapowiedzi Life is Strange: Reunion. Miłośnicy zapoczątkowanej w 2016 roku serii z pewnością odliczają dni do premiery, która – zgodnie z przekazywanymi informacjami – odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Square Enix tymczasem zdecydowało się w końcu ujawnić oficjalne wymagania sprzętowe nowej odsłony cyklu Life is Strange.

Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion

Oficjalne wymagania sprzętowe Life is Strange: Reunion na PC

Na oficjalnym profilu Life is Strange na portalu społecznościowym X opublikowano grafikę przedstawiającą aż 5 konfiguracji. Oprócz minimalnych i rekomendowanych wymagań sprzętowych zaprezentowano również specyfikacje, które pozwolą uruchomić Life is Strange: Reunion w rozdzielczości 4K. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, to znajdziecie je poniżej.

Life is Strange: Reunion – minimalne wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 10;
  • Procesor: AMD Ryzen 5 1400 lub Intel Corei5-4670K;
  • Pamięć RAM: 12 GB
  • Karta graficzna: AMD Radeon RX 480 (8 GB) / Nvidia GeForce GTX 1660 (6 GB) / Intel Arc A750 (8 GB);
  • DirectX: 12;
  • Docelowa wydajność: 1080p i 30 FPS;
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 30 GB.

Life is Strange: Reunion – zalecane wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 11;
  • Procesor: AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i5-10600;
  • Pamięć RAM: 16 GB;
  • Karta graficzna: AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB) lub Nvidia GeForce RTX 3060 (12 GB);
  • DirectX: 12;
  • Docelowa wydajność: 1080p i 60 FPS;
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 30 GB.

Life is Strange: Reunion – wysokie wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 11;
  • Procesor: AMD Ryzen 7 3700X lub Intel Core i5-12600K;
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Karta graficzna: AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) lub Nvidia GeForce RTX 3070 (8 GB);
  • DirectX: 12;
  • Docelowa wydajność: 1440p i 60 FPS;
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 30 GB.

Life is Strange: Reunion – ultra wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 11;
  • Procesor: AMD Ryzen 7 3700X lub Intel Core i5-12600;
  • Pamięć RAM: 16 GB;
  • Karta graficzna: AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB) lub Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB);
  • DirectX: 12;
  • Docelowa wydajność: 2160p i 60 FPS;
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 30 GB.

Life is Strange: Reunion – „piekielnie wysokie” wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 11;
  • Procesor: AMD Ryzen 7 5800X lub Intel Core i7-13700K;
  • Pamięć RAM: 16 GB;
  • Karta graficzna: AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB) lub Nvidia GeForce RTX 4080 (16 GB);
  • DirectX: 12;
  • Docelowa wydajność: 2160p i 30 FPS (przy najwyższych ustawieniach graficznych);
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 30 GB.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Life is Strange: Reunion odbędzie się już 26 marca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety nadchodząca odsłona serii Life is Strange – podobnie jak poprzednie części – nie otrzyma polskiej wersji językowej.

Źródło:https://x.com/LifeIsStrange/status/2033936657397977263

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

