Grand Theft Auto: The Trilogy w Epic Games Store?

Wydawałoby się, że Grand Theft Auto: The Trilogy to projekt, o którym Rockstar chciałby zapomnieć jak najszybciej. Okazuje się jednak, że paczka kultowych gier w „odświeżonym” wydaniu już wkrótce może pojawić się w Epic Games Store.

Grand Theft Auto: The Trilogy zmierza do Epic Games Store

Przypomnijmy, że do tej pory gry dostępne były na PC wyłącznie za pośrednictwem Rockstar Launcher. Według przecieków, którymi na Twitterze podzielił się użytkownik billbil-kun, Grand Theft Auto: The Trilogy 19 stycznia zasili ofertę sklepu Epic Games Store. Warto wspomnieć, że przez pierwszy tydzień będziecie mogli nabyć grę z 50% zniżką. Macie ochotę przetestować te wydania na własnej skórze?



O porażce jaką okazało się być Grand Theft Auto: The Trilogy było naprawdę głośno. Więcej na ten temat dowiecie się z naszej recenzji. Zdradzę tylko, że Muradin wystawił grze ocenę 2 na 10, a lista minusów jest naprawdę długa.

