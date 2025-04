Poznaliśmy datę premiery GTA 6? Drugi zwiastun wyląduje lada moment

Dodatkowo, Detective Seeds twierdzi, że drugi zwiastun GTA 6 ma pojawić się pod koniec maja. Ponownie – brak konkretnej daty, ale to bardziej precyzyjne niż samo wskazanie miesiąca. Z kolei inny leaker, GTA 6 Joker, podaje konkretną datę zwiastuna, który ma zostać zaprezentowany podczas Summer Game Fest 6 czerwca.

Minął już ponad rok, odkąd Rockstar Games zaprezentowało pierwszy zwiastun GTA 6, a miało to miejsce w grudniu 2023 roku. Przez cały 2024 rok studio milczało, a pierwsze miesiące 2025 również nie przyniosły żadnych nowych materiałów. Wszystko jednak wskazuje na to, że zmieni się to w maju. Im głębiej wchodzimy w 2025 bez żadnych oficjalnych informacji, tym bardziej prawdopodobne wydaje się opóźnienie. GTA 6 to najważniejsza premiera w historii branży rozrywkowej, więc z pewnością będzie towarzyszyć jej ogromna kampania marketingowa. Jeśli takiej nie zobaczymy, byłoby to duże zaskoczenie i odejście od tradycji Rockstar. Aby jednak premiera miała miejsce jesienią lub w okresie świątecznym, kampania musi ruszyć już niedługo.

Jak zawsze w przypadku przecieków, warto zachować ostrożność. Rockstar Games nie skomentowało na razie tych informacji i raczej nie należy się tego w najbliższym czasie spodziewać. Gdyby jednak się to zmieniło, naturalnie was poinformujemy.