Grand Prix Kataru w MotoGP zostało przesunięte z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie

Organizatorzy MotoGP opublikowali zaktualizowany kalendarz sezonu 2026, po decyzji o przełożeniu rundy w Katarze. Zmiana była spowodowana trwającą sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie. Po korekcie terminarza mistrzostwa świata MotoGP nadal liczą 22 rundy, jednak przesunięcie wyścigu w Katarze wpłynęło na daty kilku końcowych wydarzeń sezonu.

Grand Prix Kataru przeniesione na listopad

Wyścig MotoGP w Katarze, który pierwotnie miał się odbyć w połowie kwietnia, został przeniesiony na 6-8 listopada. Zmiana stworzy nową potrójną serię wyścigów pod koniec sezonu i będą to Grand Prix Australii, Grand Prix Malezji oraz właśnie Grand Prix Kataru. Przeniesienie rundy w Katarze wymusiło także korekty w dalszej części kalendarza. Pierwotnie Grand Prix Portugalii na torze Algarve International Circuit w Portimao planowano na 13-15 listopada, a Grand Prix Walencji, czyli finał sezonu na torze Circuit Ricardo Tormo, miał odbyć się tydzień później. Gdyby jednak pozostawiono te daty bez zmian, sezon zakończyłby się pięcioma wyścigami w pięć kolejnych weekendów, co uznano za logistycznie niemożliwe. Dlatego wprowadzono następujące zmiany: