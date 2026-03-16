Grand Prix Kataru w MotoGP zostało przesunięte z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/16 09:30
Zaktualizowano kalendarz MotoGP 2026 po przełożeniu Grand Prix Kataru na późniejszy termin.

Organizatorzy MotoGP opublikowali zaktualizowany kalendarz sezonu 2026, po decyzji o przełożeniu rundy w Katarze. Zmiana była spowodowana trwającą sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie. Po korekcie terminarza mistrzostwa świata MotoGP nadal liczą 22 rundy, jednak przesunięcie wyścigu w Katarze wpłynęło na daty kilku końcowych wydarzeń sezonu.

MotoGP
MotoGP

Grand Prix Kataru przeniesione na listopad

Wyścig MotoGP w Katarze, który pierwotnie miał się odbyć w połowie kwietnia, został przeniesiony na 6-8 listopada. Zmiana stworzy nową potrójną serię wyścigów pod koniec sezonu i będą to Grand Prix Australii, Grand Prix Malezji oraz właśnie Grand Prix Kataru. Przeniesienie rundy w Katarze wymusiło także korekty w dalszej części kalendarza. Pierwotnie Grand Prix Portugalii na torze Algarve International Circuit w Portimao planowano na 13-15 listopada, a Grand Prix Walencji, czyli finał sezonu na torze Circuit Ricardo Tormo, miał odbyć się tydzień później. Gdyby jednak pozostawiono te daty bez zmian, sezon zakończyłby się pięcioma wyścigami w pięć kolejnych weekendów, co uznano za logistycznie niemożliwe. Dlatego wprowadzono następujące zmiany:

  • 13-15 listopada – weekend przerwy
  • 20-22 listopada – Grand Prix Portugalii
  • 27-29 listopada – Grand Prix Walencji

Nowa data finałowego wyścigu oznacza również przesunięcie oficjalnych testów posezonowych. Zazwyczaj odbywają się one we wtorek po Grand Prix Walencji, dlatego w tym roku zaplanowano je na 1 grudnia. To rodzi jednak pewne obawy związane z niskimi temperaturami w Walencji o tej porze roku, faktem, że data testów formalnie wchodzi w okres zimowego zakazu testów, obowiązującego od 1 grudnia do 31 stycznia. W praktyce organizatorzy mogą jednak przyznać specjalne odstępstwo od tej zasady.

Tegoroczne testy będą szczególnie istotne, ponieważ producenci przygotowują się do dużej zmiany regulaminu w 2027 roku. Wtedy w MotoGP pojawią się motocykle z silnikami 850 cm3 oraz opony dostarczane przez Pirelli. Test w Walencji będzie także pierwszą okazją do zobaczenia nowych składów zespołów na sezon 2027. Według nieoficjalnych informacji możliwe są zmiany wśród czołowych zawodników, takich jak Pedro Acosta, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo oraz Jorge Martin.

Nowa wersja kalendarza MotoGP 2026
Nowa wersja kalendarza MotoGP 2026
Crash.net

Źródło:https://www.crash.net/motogp/news/1091546/1/updated-2026-motogp-schedule-full-after-qatar-postponement

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

