Gran Turismo World Series bije rekordy oglądalności. Średnio 8 milionów widzów na wydarzenie

Rozgrywki Gran Turismo World Series przyciągają ogromne ilości widzów.
Wydarzenia z cyklu Gran Turismo World Series gromadzą średnio około 8 milionów widzów na każde wydarzenie. Takie dane przedstawiło odpowiedzialne za serię Polyphony Digital. Łączna liczba obejmuje wszystkie platformy transmisji, w tym internetowe serwisy streamingowe oraz tradycyjną telewizję. Rywalizacja powróci ponownie w marcu, kiedy sezon 2026 rozpocznie się w Abu Zabi.
Gran Turismo World Series bije rekordy oglądalności
Gran Turismo World Series to globalne zawody, w których najlepsi gracze Gran Turismo 7 rywalizują w dwóch głównych mistrzostwach podczas prestiżowych, stacjonarnych wydarzeń. W sezonie 2025 cykl odwiedził Londyn, Berlin, Los Angeles, a finały światowe rozegrano w Fukuoce w Japonii. Zawody można oglądać na żywo w serwisach YouTube i Twitch w ośmiu językach (w ubiegłym sezonie do oferty transmisji dołączył także język mandaryński). Unikalną funkcją jest również możliwość ponownego oglądania wydarzeń bezpośrednio w Gran Turismo 7 dzięki opcji Dynamic Viewing. Pozwala ona widzom samodzielnie reżyserować transmisję, przełączając się między kierowcami i ujęciami kamer, przy jednoczesnym zachowaniu komentarza wyścigu.
Po zsumowaniu widzów platform streamingowych oraz transmisji telewizyjnych emitowanych na żywo lub w formie godzinnych skrótów, w zależności od kraju, skala zainteresowania okazuje się wyjątkowo duża jak na serię gier wyścigowych. Producent serii Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, podczas spotkania z mediami w trakcie finałów w Japonii powiedział:
Obliczyliśmy łączną liczbę widzów do wydarzenia w Los Angeles z 8 listopada 2025 roku. Każde wydarzenie Gran Turismo World Series gromadzi około 8 milionów widzów.
Przy takiej dynamice rozwoju trwają już prace i pomysły dotyczące edycji 2026, choć szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione:
Oczywiście mamy więcej pomysłów na przyszłość World Series, ale możemy realizować je krok po kroku. Na ten moment mogę tylko powiedzieć: proszę o cierpliwość.
Pierwsza z czterech rund Gran Turismo World Series w 2026 roku odbędzie się w Abu Zabi. Wydarzenie zaplanowano na 28 marca i będzie częścią szerszej inicjatywy gamingowej stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, której celem jest łączenie biznesu, rozwój talentów oraz promocja inkluzywnej i dynamicznej kultury gier. Dyrektor wykonawczy ds. strategii w Departamencie Kultury i Turystyki Abu Zabi, Saeed Ali Obaid Al Fazari podkreślił:
To niezwykle ważne partnerstwo. Współpraca z Polyphony Digital pod marką Sony ma dla Abu Zabi ogromne znaczenie, ponieważ miasto stara się wyznaczać nowe standardy doskonałości w organizacji wydarzeń. Uczestniczyłem osobiście w finale Manufacturers Cup i wydarzenie było doskonale przygotowane, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i frekwencji, fizycznej oraz online. To inicjatywa, która wzmacnia globalną obecność marki Abu Zabi Gaming. Wszystko zaczęło się od rozmów między obiema stronami. Uznaliśmy Gran Turismo za idealne dopasowanie. Abu Zabi to miasto wyścigów, a mówimy o grze bez konkurencji. Jako wieloletni fan Gran Turismo jestem naprawdę podekscytowany.
Po przejechaniu tego toru samochodem GT3 zrozumiałem, jak bardzo jest techniczny. Wymaga redukcji biegów o kilka przełożeń więcej, niż początkowo zakładałem.
Zdaniem twórcy serii, podróże po świecie i organizacja wydarzeń na żywo wyróżniają Gran Turismo World Series na tle innych, stricte wirtualnych rozgrywek simracingowych. Pozwalają również Sony i Polyphony Digital zapraszać media, twórców internetowych oraz potencjalnych partnerów biznesowych. Yamauchi podkreśla jednak, że równie ważny jest aspekt ludzki:
Gran Turismo World Series podróżuje po całym świecie i za każdym razem, gdy organizujemy zawody w nowym kraju lub mieście, największą inspiracją jest dla mnie możliwość poznawania nowych ludzi. Dzięki temu projektowi poznałem wielu fanów Gran Turismo w Abu Zabi. To wspaniałe doświadczenie pracować z ludźmi różnych kultur, zmierzającymi do jednego celu. Właśnie dlatego tworzę Gran Turismo World Series, to platforma, która pozwala spotykać nowych ludzi.
