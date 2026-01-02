Gran Turismo World Series bije rekordy oglądalności. Średnio 8 milionów widzów na wydarzenie

Rozgrywki Gran Turismo World Series przyciągają ogromne ilości widzów.

Wydarzenia z cyklu Gran Turismo World Series gromadzą średnio około 8 milionów widzów na każde wydarzenie. Takie dane przedstawiło odpowiedzialne za serię Polyphony Digital. Łączna liczba obejmuje wszystkie platformy transmisji, w tym internetowe serwisy streamingowe oraz tradycyjną telewizję. Rywalizacja powróci ponownie w marcu, kiedy sezon 2026 rozpocznie się w Abu Zabi. Gran Turismo World Series bije rekordy oglądalności Gran Turismo World Series to globalne zawody, w których najlepsi gracze Gran Turismo 7 rywalizują w dwóch głównych mistrzostwach podczas prestiżowych, stacjonarnych wydarzeń. W sezonie 2025 cykl odwiedził Londyn, Berlin, Los Angeles, a finały światowe rozegrano w Fukuoce w Japonii. Zawody można oglądać na żywo w serwisach YouTube i Twitch w ośmiu językach (w ubiegłym sezonie do oferty transmisji dołączył także język mandaryński). Unikalną funkcją jest również możliwość ponownego oglądania wydarzeń bezpośrednio w Gran Turismo 7 dzięki opcji Dynamic Viewing. Pozwala ona widzom samodzielnie reżyserować transmisję, przełączając się między kierowcami i ujęciami kamer, przy jednoczesnym zachowaniu komentarza wyścigu.

Po zsumowaniu widzów platform streamingowych oraz transmisji telewizyjnych emitowanych na żywo lub w formie godzinnych skrótów, w zależności od kraju, skala zainteresowania okazuje się wyjątkowo duża jak na serię gier wyścigowych. Producent serii Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, podczas spotkania z mediami w trakcie finałów w Japonii powiedział: Obliczyliśmy łączną liczbę widzów do wydarzenia w Los Angeles z 8 listopada 2025 roku. Każde wydarzenie Gran Turismo World Series gromadzi około 8 milionów widzów. Przy takiej dynamice rozwoju trwają już prace i pomysły dotyczące edycji 2026, choć szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione: Oczywiście mamy więcej pomysłów na przyszłość World Series, ale możemy realizować je krok po kroku. Na ten moment mogę tylko powiedzieć: proszę o cierpliwość. Pierwsza z czterech rund Gran Turismo World Series w 2026 roku odbędzie się w Abu Zabi. Wydarzenie zaplanowano na 28 marca i będzie częścią szerszej inicjatywy gamingowej stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, której celem jest łączenie biznesu, rozwój talentów oraz promocja inkluzywnej i dynamicznej kultury gier. Dyrektor wykonawczy ds. strategii w Departamencie Kultury i Turystyki Abu Zabi, Saeed Ali Obaid Al Fazari podkreślił: To niezwykle ważne partnerstwo. Współpraca z Polyphony Digital pod marką Sony ma dla Abu Zabi ogromne znaczenie, ponieważ miasto stara się wyznaczać nowe standardy doskonałości w organizacji wydarzeń. Uczestniczyłem osobiście w finale Manufacturers Cup i wydarzenie było doskonale przygotowane, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i frekwencji, fizycznej oraz online. To inicjatywa, która wzmacnia globalną obecność marki Abu Zabi Gaming. Wszystko zaczęło się od rozmów między obiema stronami. Uz­naliśmy Gran Turismo za idealne dopasowanie. Abu Zabi to miasto wyścigów, a mówimy o grze bez konkurencji. Jako wieloletni fan Gran Turismo jestem naprawdę podekscytowany.

Tor Yas Marina Circuit, będący wizytówką miasta, został dodany do Gran Turismo 7 w aktualizacji Spec III w ubiegłym miesiącu. To właśnie tam rozegrano finał sezonu Manufacturers Cup, który wygrał zespół Porsche. Twórca serii Gran Turismo, Yamauchi przyznał: Po przejechaniu tego toru samochodem GT3 zrozumiałem, jak bardzo jest techniczny. Wymaga redukcji biegów o kilka przełożeń więcej, niż początkowo zakładałem. Zdaniem twórcy serii, podróże po świecie i organizacja wydarzeń na żywo wyróżniają Gran Turismo World Series na tle innych, stricte wirtualnych rozgrywek simracingowych. Pozwalają również Sony i Polyphony Digital zapraszać media, twórców internetowych oraz potencjalnych partnerów biznesowych. Yamauchi podkreśla jednak, że równie ważny jest aspekt ludzki: Gran Turismo World Series podróżuje po całym świecie i za każdym razem, gdy organizujemy zawody w nowym kraju lub mieście, największą inspiracją jest dla mnie możliwość poznawania nowych ludzi. Dzięki temu projektowi poznałem wielu fanów Gran Turismo w Abu Zabi. To wspaniałe doświadczenie pracować z ludźmi różnych kultur, zmierzającymi do jednego celu. Właśnie dlatego tworzę Gran Turismo World Series, to platforma, która pozwala spotykać nowych ludzi.