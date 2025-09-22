Gran Turismo i Dunlop łączą siły. Celem współpracy jest ulepszenie symulacji pracy opon

Dunlop stał się oficjalnym partnerem serii Gran Turismo oraz Gran Turismo World Series, obejmując piecze nad dopracowaniem symulacji zachowania się opon. Marka nie tylko udostępni swoją technologię deweloperom gry, ale również skorzysta z ich doświadczeń w zakresie symulacji w celu wsparcia przyszłego rozwoju opon drogowych i wyścigowych.

Gran Turismo 7 i Dunlop nawiązują współpracę

Model zachowania się opon to jeden z najważniejszych elementów każdej symulacji jazdy. Wpływają na niego między innymi temperatura, ciśnienie, przyczepność, zakres pracy w zakrętach, a także tempo zużycia. To wszystko decyduje w ogromnym stopniu o zachowaniu samochodu w trakcie jazdy. Dzięki współpracy z Dunlopem, Polyphony Digital będzie mogło jeszcze dokładniej odwzorować wszystkie procesy zachodzące podczas pracy opon w Gran Turismo 7, a jednocześnie wesprze firmę oponiarską w wirtualnym testowaniu nowych rozwiązań.