Gran Turismo i Dunlop łączą siły. Celem współpracy jest ulepszenie symulacji pracy opon

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/22 16:30
5
0

Podczas finałów Gran Turismo World Series w Berlinie ogłoszono nową współpracę pomiędzy producentem opon Dunlop, a studiem Polyphony Digital, twórcami Gran Turismo 7.

Dunlop stał się oficjalnym partnerem serii Gran Turismo oraz Gran Turismo World Series, obejmując piecze nad dopracowaniem symulacji zachowania się opon. Marka nie tylko udostępni swoją technologię deweloperom gry, ale również skorzysta z ich doświadczeń w zakresie symulacji w celu wsparcia przyszłego rozwoju opon drogowych i wyścigowych.

Gran Turismo 7
Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 i Dunlop nawiązują współpracę

Model zachowania się opon to jeden z najważniejszych elementów każdej symulacji jazdy. Wpływają na niego między innymi temperatura, ciśnienie, przyczepność, zakres pracy w zakrętach, a także tempo zużycia. To wszystko decyduje w ogromnym stopniu o zachowaniu samochodu w trakcie jazdy. Dzięki współpracy z Dunlopem, Polyphony Digital będzie mogło jeszcze dokładniej odwzorować wszystkie procesy zachodzące podczas pracy opon w Gran Turismo 7, a jednocześnie wesprze firmę oponiarską w wirtualnym testowaniu nowych rozwiązań.

Kazunori Yamauchi, producent serii Gran Turismo, podkreślił znaczenie tego partnerstwa:

Od 30 lat tworzymy prawdziwy symulator jazdy i jednym z najbardziej skomplikowanych elementów jest właśnie odwzorowanie opon. Dzięki współpracy z Dunlopem liczymy na transfer ich wiedzy, a jednocześnie chcemy udostępnić nasze technologie symulacyjne, które mogą otworzyć nowe perspektywy dla rozwoju opon i samochodów.

Z kolei Takehiko Tochio z Sumitomo Rubber Industries, spółki-matki Dunlopa, dodał:

Od ponad 100 lat rozwijamy nasze opony poprzez motorsport. Dziś coraz więcej prac odbywa się również wirtualnie, wykorzystanie symulacji takich jak w Gran Turismo, pozwala nam udoskonalać opony i osiągać wspaniałe wyniki. To naturalne połączenie świata realnego i cyfrowego.

GramTV przedstawia:

W ramach umowy logo Dunlopa pojawi się na nadwoziach samochodów i bokach opon podczas wydarzeń Gran Turismo World Series. Warto dodać, że poprzednim oficjalnym partnerem oponiarskim serii była Michelin, której współpraca zakończyła się po sezonie 2024.

Źródło:https://traxion.gg/gran-turismo-and-dunlop-partner-to-improve-tyre-simulation

