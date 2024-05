Gran Turismo 7 ze świeżą porcją zawartości. Kultowe samochody, kolejne zawody i nowe menu

Pod koniec kwietnia do Gran Turismo 7 trafił kultowy muscle car i pierwsza w historii serii Skoda . Polyphony Digital regularnie dzieli się kolejnymi aktualizacji, w związku z czym gracze już dziś otrzymują świeżą porcję zawartości, która urozmaici rozgrywkę. Jak zwykle miłośnicy produkcji mogą liczyć na nowe samochody, zawody i menu.

Gran Turismo 7 – kolejna aktualizacja opatrzona numerem 1.48 wprowadza kilka nowości

Na oficjalnej stronie Gran Turismo 7 znajdziemy już informacje związane z najnowszą aktualizacją opatrzoną numerem 1.48. Tym razem gracze mogą liczyć na pięć kultowych, japońskich i szwedzkich aut, „będących symbolem swojej ery”. Na liście znajdują się następujące pojazdy:

Honda Civic SiR-II (EG) ‘93

Honda NSX GT500 ‘00

Nissan Skyline GTS-R (R31) ‘87

Volvo 240 SE Estate ‘93

Volvo V40 T5 R-Design ‘13

To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez twórców Gran Turismo 7. W Café znajdziemy bowiem jedno dodatkowe menu nr 39, które wymagać będzie co najmniej 48. poziomu kolekcjonera. Tym razem będzie to Kolekcja: Wyścigówki japońskich GT.

Zainteresowani odnajdą również nowe zawody na światowych torach. Gracze otrzymają Puchar niedzielny aut europejskich 400 (Kyoto Driving Park – Yamagiwa), wyścigi japońskich samochodów przednionapędowych 450 (Autopolis International Racing Course – tor krótki), wyścigi japońskich samochodów tylnonapędowych 450 (Autodrome Lago Maggiore – Zachód) oraz World Touring Car 800 (Circuit de Sainte-Croix – A).