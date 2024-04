Gran Turismo 7 z nową aktualizacją. Kultowy muscle car i pierwsza w historii serii Skoda

Polyphony Digital regularnie udostępnia kolejne aktualizacje do Gran Turismo 7. W ubiegłym miesiącu gracze otrzymali samochody takie jak Toyota GT-One (TS020) ’99 czy Audi R8 Coupé V10 plus ‘16. Do tytułu trafi dziś świeża porcja nowości, w tym między innymi kultowy muscle car czy pierwszą w dziejach serii Skodę.

Nowa aktualizacja Gran Turismo 7 ze świeżą porcją zawartości

Już dziś o 9:00 do Gran Turismo 7 trafi aktualizacja opatrzona numerem 1.46. Do gry trafią trzy nowe samochody: Afeela Prototype 2024, Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe ‘70 oraz po raz pierwszy w dziejach serii pojazd czeskiej marki – Skoda Vision Gran Turismo. To jednak nie koniec nowości, które przygotowali dla graczy twórcy.