Gran Turismo 7 z kolejną aktualizacją. Trailer prezentuje cztery nowe auta

Już za chwilę Gran Turismo 7 doczeka się październikowej aktualizacji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w tym miesiącu do gry trafią nie trzy, a cztery nowe samochody. Wiemy już, o jakie auta chodzi. Tym razem będą to: Maserati Merak SS (1980), Mazda Roadster NR-A (ND) (2022), Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC110) (1973) i Nissan GT-R NISMO GT3 (2018).