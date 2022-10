Gran Turismo 7 z kolejną aktualizacją. Tym razem cztery auta

Nadchodzi comiesięczna aktualizacja do GT7. Tradycyjnie w ramach łatki do gry trafią nowe auta – tym razem będzie ich cztery. Na razie firma pokazała jedynie sylwetki na czarnym tle – zapewne trudno na dzień dzisiejszy stwierdzić, co to za samochody. Jednak do oficjalnego ujawnienia konkretów dochodzi zazwyczaj w ciągu tygodnia od tweeta z sylwetkami, więc zapewne za chwilę dowiemy się, co to będą za maszyny. Jeśli chcecie rzucić okiem na zarysy aut, post z grafiką znajdziecie na samym dole.

Film Gran Turismo – szczegóły

Oprócz tego warto wspomnieć, że powstaje filmowa adaptacja Gran Turismo. Opowie ona o losach młodego fana gry, który bierze udział w zawodach wyścigowych i pragnie zostać profesjonalnym kierowcą. Historia jest oparta na faktach. Reżyserem projektu jest Neill Blomkamp, natomiast za scenariusz odpowiedzialni są Jason Hall i Zach Baylan. Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Archie Madekwe (odtwórca głównej roli), David Harbour i Orlando Bloom. Znamy już datę premiery produkcji: film Gran Turismo ma ukazać się w kinach 11 sierpnia 2023.

