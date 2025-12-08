Zapraszamy na 63. Rajd Barbórka 2025

AVIA UNIMOT 63. Rajd Barbórka 2025 przyniesie szereg nowości, które mają odświeżyć grudniową rywalizację i jednocześnie przybliżyć ją do formuły znanej sprzed lat.

Tegoroczna AVIA UNIMOT 63. Rajd Barbórka odbędzie się 12-13 grudnia 2025 roku , a organizatorzy od początku podkreślają, że czeka nas jedna z najbardziej przebudowanych edycji ostatnich lat. W piątek kibice po raz kolejny odwiedzą Autodrom Bemowo , gdzie przygotowano wieczorne atrakcje - choć na pełne szczegóły trzeba jeszcze poczekać, już wiadomo, że piątkowy prolog i testy staną się ważnym elementem rajdowego weekendu .

Powrót do układu sprzed lat oznacza dwie pełne pętle i dwie wizyty w serwisie, co znacząco poprawi logistykę śledzenia rywalizacji. Dzięki temu kibice będą mogli obejrzeć nawet cztery pełne odcinki specjalne, co w poprzednich latach bywało trudne przy bardziej rozproszonym harmonogramie. To również odpowiedź na oczekiwania kierowców, którzy zyskają płynniejszy rytm jazdy i krótsze przerwy pomiędzy startami.

Organizatorzy zapowiadają także więcej oesowych kilometrów, ale jednocześnie bardziej kompaktowy układ rajdu, którego odcinki zostaną rozmieszczone wyłącznie na północ od Warszawy. Jak podkreśla Adam Widomski, rzecznik Automobilklubu Polski, to rozwiązanie powinno ułatwić kibicom poruszanie się między próbami i pozwolić zobaczyć na żywo więcej fragmentów rywalizacji.

Ważną zmianą jest również usunięcie z harmonogramu dobrze znanego fanom odcinka Słomczyn, który ustąpi miejsca powrotowi kultowego OS Tor Modlin oraz debiutowi jednego z najbardziej klimatycznych oesów w historii Barbórki. Organizatorzy obiecują, że zmiany mają nie tylko urozmaicić trasę, ale też podkreślić charakter stołecznego rajdu, którego lokalizacja od zawsze miała duże znaczenie dla jego tożsamości.

Klasyczne oesy wracają na Barbórce

Najbardziej symboliczny powrót dotyczy OS Tor Modlin, odcinka o długości ponad sześciu kilometrów, dobrze pamiętanego przez fanów dzięki charakterystycznej hopie. To właśnie tutaj w poprzednich edycjach kierowcy przygotowywali jedne z najbardziej widowiskowych przejazdów, które regularnie trafiały do rajdowych podsumowań sezonu. Teraz odcinek wraca w pełnej krasie i stanie się jednym z głównych punktów tegorocznej Barbórki.

Dużym wydarzeniem będzie również debiut OS Twierdza Modlin, rozgrywanego na terenie zabytkowego kompleksu wojskowego. Najwierniejsi kibice mogą kojarzyć go z Rajdu Warszawskiego z 1999 roku, co czyni go swoistym pomostem między przeszłością a współczesną formułą imprezy. Organizatorzy obiecują niezwykłą scenerię i zupełnie inną dynamikę jazdy niż na klasycznych miejskich oesach.

Do harmonogramu powracają też próby znane z poprzednich sezonów, m.in. OS Polfa Tarchomin, który ponownie będzie w pełni dostępny dla kibiców, oraz Autodrom Bemowo - tym razem z nową oprawą, obejmującą podwójny przejazd przez szutrową sekcję i efektowną beczkę tuż po starcie. To miejsce tradycyjnie przyciąga największą liczbę widzów i wiele wskazuje na to, że rok 2025 nie będzie wyjątkiem.

Barbórka Legend - nowy element rajdu i powrót nazwisk sprzed lat

W tym sezonie do harmonogramu dołącza zupełnie nowa inicjatywa: Barbórka Legend, czyli pokazowa rywalizacja kierowców zaproszonych przez organizatorów. Choć nie będzie to klasyczna walka o czasy, wydarzenie ma oddać ducha dawnych lat i przypomnieć najważniejsze momenty z historii rajdów samochodowych.