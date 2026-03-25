Gram.pl na One More Game 2026 - sprawdź, co przygotowaliśmy w tym roku!

O tym, że wybieramy się do Wrocławia już wiecie, więc przyszedł czas, aby uchylić rąbka tajemnicy – oto, co przygotowaliśmy na One More Game w tym roku!

Już 11 – 12 kwietnia we wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się One More Game 2026! Niedawno informowaliśmy o tym, jakie atrakcje przygotowali organizatorzy imprezy – będzie tego naprawdę sporo, a wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj.

Dziś natomiast skupimy się na tym, co będzie się działo na naszym, dość sporym stoisku. Przygotujcie się na dużą dawkę emocji, szczyptę rywalizacji oraz zabawę w nowym i starym stylu. Gotowi? To zaczynamy.

Gram.pl na One More Game 2026 – jakie atrakcje czekają na Ciebie we Wrocławiu?

W tym roku nasza strefa będzie podzielona na kilka różnych atrakcji. Najważniejszą z nich będzie specjalny Boss Challenge. Na czym polega to wyzwanie?

W trakcie One More Game będziecie mieli do pokonania czterech różnych bossów w różnych kategoriach:

Szachy – pojedynek 1v1

Tekken – pojedynek 1v1

Moto GP - czasówka

Assetto Corsa – czasówka

Ten z uczestników, który wykaże się największym skillem w naszych wyzwaniach zgarnie komputer Actina wspierany potężną mocą procesorów Intel Core Ultra Plus. Może właśnie Ty wrócisz do domu z nowym pecetem? Sprawdź się w naszym wyzwaniu!

Więcej szczegółów na temat tego w jaki sposób możecie wziąć udział w naszej zabawie oraz z kim zmierzycie się w ramach Boss Challenge dowiecie się niebawem. Powoli możecie się przygotowywać, bowiem nie będzie łatwo. Uwierzcie nam.

Przyjdź, zagraj, sprawdź – gram.pl i partnerzy na One More Game 2026!

Nasze wyzwanie to jedno, ale przez dwa dni OMG 2026 będziecie mogli sprawdzić wiele innych atrakcji, które przygotowaliśmy dla was wraz z naszymi partnerami.