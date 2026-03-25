Gram.pl na One More Game 2026 - sprawdź, co przygotowaliśmy w tym roku!

Dziś natomiast skupimy się na tym, co będzie się działo na naszym, dość sporym stoisku. Przygotujcie się na dużą dawkę emocji, szczyptę rywalizacji oraz zabawę w nowym i starym stylu. Gotowi? To zaczynamy.
Gram.pl na One More Game 2026 – jakie atrakcje czekają na Ciebie we Wrocławiu?
W tym roku nasza strefa będzie podzielona na kilka różnych atrakcji. Najważniejszą z nich będzie specjalny Boss Challenge. Na czym polega to wyzwanie?
W trakcie One More Game będziecie mieli do pokonania czterech różnych bossów w różnych kategoriach:
Szachy – pojedynek 1v1
Tekken – pojedynek 1v1
Moto GP - czasówka
Assetto Corsa – czasówka
Ten z uczestników, który wykaże się największym skillem w naszych wyzwaniach zgarnie komputer Actina wspierany potężną mocą procesorów Intel Core Ultra Plus. Może właśnie Ty wrócisz do domu z nowym pecetem? Sprawdź się w naszym wyzwaniu!
Więcej szczegółów na temat tego w jaki sposób możecie wziąć udział w naszej zabawie oraz z kim zmierzycie się w ramach Boss Challenge dowiecie się niebawem. Powoli możecie się przygotowywać, bowiem nie będzie łatwo. Uwierzcie nam.
Przyjdź, zagraj, sprawdź – gram.pl i partnerzy na One More Game 2026!
Nasze wyzwanie to jedno, ale przez dwa dni OMG 2026 będziecie mogli sprawdzić wiele innych atrakcji, które przygotowaliśmy dla was wraz z naszymi partnerami.
GramTV przedstawia:
Do Wrocławia jedzie z nami potężna flota komputerów gamingowych marki Actina i będziecie mogli sprawdzić je w boju w całej okazałości. W strefie Free 2 Play stworzonej wraz z Intel nie tylko będziecie mogli przetestować najnowsze rozwiązania Intel Core Ultra Plus stworzone we współpracy z marką Modecom, ale również dokładnie zbadać naszą główną nagrodę w Boss Challenge.
Dodatkowo nie mogło u nas zabraknąć marki HAVIT, która wesprze nas w świetnej jakości sprzęt gamingowy – myszki, słuchawki oraz klawiatury z pewnością sprawią, że będziecie mogli grać bez żadnych przerw. A jak dobrze wiemy „do tanga trzeba dwojga”, więc do naszej drużyny dołączy również MSI – ich peryferia będziecie mogli przetestować m.in. w strefie Sferis.pl, Gram.pl oraz Oyakata. Tradycyjnie również gra z nami Iiyama Polska, która zapewni idealną jakość obrazu w ogrywanych przez was grach dzięki monitorom gamingowym z najwyższej półki oraz Yumisu ze swoimi niezawodnymi biurkami oraz fotelami gamignowymi.
Jeśli czytaliście newsa dokładnie, to dobrze przeczytaliście – z nami do Wrocławia wybiera się również Oyakata, która przygotowała w swojej strefie wiele niespodzianek dla odwiedzających. Nie tylko będziecie mogli rywalizować w przeróżnych wyzwaniach, ale również zjeść coś dobrego na miejscu. Spokojnie, starczy dla wszystkich!
Dodatkowo również nie mogło zabraknąć w tym roku również u nas drużyny ING Bank Śląski, która zachęci najmłodszych do nauki o cyberbezpieczeństwie wraz z najnowszą wersją ich miasteczka w Roblox! O odpowiednie aspekty edukacyjne zadbają również Giganci Oprogramowania, którzy rozpalą w młodych adeptach tajemnej sztuki programowania chęć stawiania pierwszych kroków na przyszłość.
Innymi słowy mówiąc każdy znajdzie coś dla siebie, a i będzie nas łatwo znaleźć na Hali Stulecia. Mamy nadzieję, że znajdziecie chwilę na wspólną zabawę!
One More Game 2026 – nie może was tam zabraknąć!
Warto sobie zanotować tę datę w kalendarzu – 11 – 12 kwietnia 2026 r., Hala Stulecia we Wrocławiu. Wpadajcie tłumnie, zbijajcie z nami piątki i bierzcie udział w naszych atrakcjach. Zapowiada się gorący weekend dla fanów gier przeróżnych oraz popkultury!
