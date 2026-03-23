One More Game 2026 nadciąga - warto będzie wybrać się do Wrocławia w kwietniu!

A my wraz z ekipą gram.pl będziemy brać czynny udział podczas tegorocznej edycji One More Game

Już 11 i 12 kwietnia 2026 roku we Wrocławiu odbędzie się One More Game 2026, czyli piąta edycja Wrocławskiego Festiwalu Gier i Zajawek. Tegoroczna edycja ponownie ma przyciągnąć fanów gier, planszówek, esportu, retro oraz szeroko pojętej popkultury, a organizatorzy spodziewają się ponownie dużej liczby odwiedzających – w ubiegłym roku udało się ich bowiem zmieścić aż 10 000 uczestników. One More Game 2026 – najważniejsze informacje i atrakcje imprezy Wydarzenie ponownie zagości w Hali Stulecia, a program imprezy zapowiada się na wyładowany po brzegi przeróżnymi atrakcjami. Na odwiedzających czekać ma między innymi ogromny games room z darmową wypożyczalnią gier planszowych, karcianych i RPG. Organizatorzy podkreślają, że strefa zajmie kilka tysięcy metrów kwadratowych i zaoferuje setki tytułów dla uczestników w różnym wieku oraz na różnym poziomie zaawansowania, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Również ważnym elementem tegorocznego One More Game 2026 ma być także rozbudowana część wystawiennicza, w której znajdziecie przeróżne rzeczy dla fanów gier planszowych, komputerowych oraz innych geekowskich zajawek. Na miejscu ma się pojawić setka wystawców związanych z grami, technologią, książkami, komiksami i popkulturą. Tutaj jedną z głównych atrakcji ma być duża strefa gamingowa przygotowana z producentem komputerów gamingowych Actina, a także specjalna strefa Nintendo, w której będzie można sprawdzić najnowsze gry na Nintendo Switch 2. W tym roku również duży nacisk postawiono na przeróżne zawody dla uczestników OMG 2026. Przestrzeń turniejowa została bowiem powiększona dwukrotnie względem poprzedniej edycji. W programie znalazły się rozgrywki w takie tytuły jak CS2, Fortnite, League of Legends, Quake Champions, Deluxe Ski Jump, Marvel Rivals, Rocket League oraz Valorant. Fani rywalizacji na najwyższym poziomie będą mieli okazję się wykazać! Nie zabraknie również atrakcji dla fanów klasyki i sceny niezależnej. Strefa retro, podczas tegorocznej edycji OMG ma być aż cztery razy większa niż wcześniej i zająć 100 m². Dodatkowo więcej miejsca zajmie strefa Prototypy & Indie Games, w której odwiedzający będą mogli testować projekty oraz porozmawiać z twórcami gier niezależnych.

Organizatorzy zapowiadają również turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Polski w Catan i Neuroshimę Hex, Drużynowe Mistrzostwa Polski w A Song Of Ice And Fire, konkursy cosplay i kostiumów LARP, strefę Star Wars, turniej szachowy o Puchar OMG 2026, pubquizy, warsztaty, prelekcje, strefę bitewniaków, RPG oraz zlot food trucków pod Iglicą, z którego będzie można skorzystać także bez biletu na festiwal jeśli jesteście wielbicielami dobrej zabawy na świeżym powietrzu! One More Game 2026 – gram.pl również wybiera się do Wrocławia! Na koniec najważniejsze – my jako redakcja gram.pl objęliśmy imprezę swoim patronatem medialnym, a również będziecie mogli z nami się spotkać w Hali Stulecia. Jakie aktywności planujemy? O tym będziemy wspominali w najbliższym czasie, więc spodziewajcie się naszych zapowiedzi już niedługo. Gwarantujemy, że warto będzie pojawić się na miejscu. Gwarantujemy – będzie o nas głośno w tym roku na One More Game 2026! One More Game 2026 rozpoczyna się już 11 kwietnia w godzinach 10:00–19:00 oraz 12 kwietnia od 10:00 do 17:00. Dodatkowo w sobotę odbędzie się „OMG! Nocne Granie po godzinach” zaplanowane od 19:00 do 2:00, a wejście na tę część wydarzenia ma być możliwe z każdym biletem. Przedsprzedaż biletów na One More Game 2026 potrwa do 4 kwietnia, a ceny wejściówek startują od 26 zł. Więcej szczegółów na temat imprezy oraz cen biletów znajdziesz tutaj!