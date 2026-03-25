Absurdalny bug w Baldur’s Gate 3 tworzy alternatywną rzeczywistość. Gracze przecierają oczy ze zdumienia

Baldur’s Gate 3 to bez wątpienia jedno z najważniejszych RPG ostatnich lat – ogromne, dopracowane i stale rozwijane przez twórców. Czy takie gry są wolne od błędów? Okazuje się, że nie. Mimo licznych aktualizacji i poprawek, produkcja Larian Studios wciąż skrywa bugi, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych graczy. Jeden z nich właśnie zdobywa popularność w sieci, pokazując, że nawet w tak dopracowanym tytule mogą pojawić się naprawdę osobliwe sytuacje. Jedna z nich jest tematem tego newsa.

Najdziwniejszy bug w Baldur's Gate 3?

Jak przytacza cooldown.pl, w pewnym momencie rozgrywki gracze mogą natknąć się na coś bardzo... dziwnego. To prawdopodobnie jeden z najbardziej nietypowych błędów w Baldur’s Gate 3. Gracze trafiają do swoistej „alternatywnej linii czasowej”, gdzie logika przestaje obowiązywać. W obozie można natknąć się na czterech nagich Gale’ów, a Halsin urządza krwawą ucztę w towarzystwie goblinów. Ma to jednak swoje proste wytłumaczenie. Bo to, co brzmi to jak absurdalny żart, w rzeczywistości jest efektem wykonania długiego odpoczynku w nieodpowiednim momencie rozgrywki.