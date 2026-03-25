Absurdalny bug w Baldur’s Gate 3 tworzy alternatywną rzeczywistość. Gracze przecierają oczy ze zdumienia

Jakub Piwoński
2026/03/25 14:50
Takiego obrotu spraw po wykorzystaniu długiego odpoczynku chyba nikt się nie spodziewał.

Baldur’s Gate 3 to bez wątpienia jedno z najważniejszych RPG ostatnich lat – ogromne, dopracowane i stale rozwijane przez twórców. Czy takie gry są wolne od błędów? Okazuje się, że nie. Mimo licznych aktualizacji i poprawek, produkcja Larian Studios wciąż skrywa bugi, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych graczy. Jeden z nich właśnie zdobywa popularność w sieci, pokazując, że nawet w tak dopracowanym tytule mogą pojawić się naprawdę osobliwe sytuacje. Jedna z nich jest tematem tego newsa.

Najdziwniejszy bug w Baldur's Gate 3?

Jak przytacza cooldown.pl, w pewnym momencie rozgrywki gracze mogą natknąć się na coś bardzo... dziwnego. To prawdopodobnie jeden z najbardziej nietypowych błędów w Baldur’s Gate 3. Gracze trafiają do swoistej „alternatywnej linii czasowej”, gdzie logika przestaje obowiązywać. W obozie można natknąć się na czterech nagich Gale’ów, a Halsin urządza krwawą ucztę w towarzystwie goblinów. Ma to jednak swoje proste wytłumaczenie. Bo to, co brzmi to jak absurdalny żart, w rzeczywistości jest efektem wykonania długiego odpoczynku w nieodpowiednim momencie rozgrywki.

Źródłem problemu jest desynchronizacja zapisów – świata gry, zadań i postaci. W efekcie czas potrafi się „cofnąć”, ale nie wszystkie konsekwencje wcześniejszych działań znikają. To prowadzi do kuriozalnych zdarzeń, takich jak powrót zmarłych bohaterów czy nieoczekiwane spotkania frakcji, które normalnie nigdy by się nie połączyły.

Youtuber SlimX dokładnie przeanalizował ten przypadek. Wyjaśnia, że błąd można wywołać m.in. odpoczywając tuż przed konkretnymi wydarzeniami fabularnymi pod koniec drugiego aktu (walką z walki z Githiankami). Co więcej, istnieją sposoby na powrót do wcześniejszych lokacji w ich „zepsutej” wersji – techniki te wykorzystują nawet speedrunnerzy. Choć bug występuje rzadko, jego efekty są spektakularne i pokazują, jak złożona jest struktura Baldur’s Gate 3. Jedno jest pewne – nawet po setkach godzin gra potrafi jeszcze zaskoczyć.

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




