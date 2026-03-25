15 minut rozgrywki z MotoGP 26. Zobaczcie seryjne motocykle w akcji i nowe tory

Studio Milestone opublikowało spory materiał z rozgrywki w grze MotoGP 26, prezentujący ponad 15 minut czystego gameplay’u. W przeciwieństwie do krótkiego zwiastuna zapowiedzi, nowy film daje znacznie pełniejszy wgląd w nadchodzącą produkcję, której premiera odbędzie się już w przyszłym miesiącu.

MotoGP 26 na długim gameplay’u

Na nagraniu pokazano znane tory, takie jak Circuit of the Americas oraz Portimao Circuit, wykorzystując różne ujęcia kamery, w tym widok z kokpitu, kamery pościgowej oraz powtórek. Dodatkowo zaprezentowano Silverstone w deszczowych warunkach. Całość podkreśla wysoki poziom szczegółowości i realizmu, a także nowe animacje zawodników. Milestone przebudowało model jazdy, wprowadzając system sterowania oparty na zachowaniu kierowcy. Nowy model fizyki uwzględnia między innymi wagę i ruchy zawodnika, co ma znacząco wpłynąć na prowadzenie motocykla i ogólne wrażenia z jazdy.