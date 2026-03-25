15 minut rozgrywki z MotoGP 26. Zobaczcie seryjne motocykle w akcji i nowe tory

Studio Milestone opublikowało spory materiał z rozgrywki w grze MotoGP 26, prezentujący ponad 15 minut czystego gameplay’u. W przeciwieństwie do krótkiego zwiastuna zapowiedzi, nowy film daje znacznie pełniejszy wgląd w nadchodzącą produkcję, której premiera odbędzie się już w przyszłym miesiącu.
MotoGP 26 na długim gameplay’u
Na nagraniu pokazano znane tory, takie jak Circuit of the Americas oraz Portimao Circuit, wykorzystując różne ujęcia kamery, w tym widok z kokpitu, kamery pościgowej oraz powtórek. Dodatkowo zaprezentowano Silverstone w deszczowych warunkach. Całość podkreśla wysoki poziom szczegółowości i realizmu, a także nowe animacje zawodników. Milestone przebudowało model jazdy, wprowadzając system sterowania oparty na zachowaniu kierowcy. Nowy model fizyki uwzględnia między innymi wagę i ruchy zawodnika, co ma znacząco wpłynąć na prowadzenie motocykla i ogólne wrażenia z jazdy.
Powracający z MotoGP 25 tryb Race Off został rozbudowany o nową lokalizację w Wielkiej Brytanii. Dodano tam dwa nowe tory na których gracze mogą trenować w trzech dyscyplinach Motard, Flat Track oraz Minibikes. Jedną z największych nowości w MotoGP 26 jest debiut motocykli seryjnych o pojemności 1000 cm3, najprawdopodobniej przeniesionych z Ride 6. Maszyny pojawiają się w gameplay’u i będą dostępne między innymi w dedykowanych zawodach jednomarkowych, w których rywalizują zawodnicy tego samego producenta w klasach MotoGP, Moto2 i Moto3, na oficjalnych torach mistrzostw.
Twórcy przygotowali również ulepszony tryb kariery, który zaoferuje w pełni trójwymiarowy paddock oraz system ocen zawodników inspirowany serią F1 od Codemasters. Oceny będą oparte na czterech atrybutach takich jak czasy okrążeń, tempo, bezpośrednie pojedynki oraz niezawodność.
MotoGP 26 zadebiutuje 29 kwietnia 2026 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X.
