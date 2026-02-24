Warsztaty dla najmłodszych o Bezpiecznym AI. Za nami 2. edycja

Internet to fantastyczne miejsce, gdzie możemy niemalże bez granic poszerzać swoją wiedzę i nawiązywać znajomości. Niestety jednak sieć to nie tylko zalety.

To również niebezpieczeństwa, z których trzeba sobie zdawać sprawę. Szczególnie z uwagi na najmłodszych, którzy potencjalnie są grupą najbardziej zagrożoną. Giganci Programowania z warsztatami nt. bezpieczeństwa w sieci dla najmłodszych Giganci Programowania już po raz 2. zorganizowali warsztaty pt. Bezpieczeństwo w sieci i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Te odwiedziły 21 placówek w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i okolicach. W sumie udział w wydarzeniu wzięło ponad 10 tysięcy uczniów, którzy wypełnili ponad 2 tysiące quizów utrwalających wiedzę.

Celem warsztatów jest wyposażenie dzieci w narzędzia, dzięki którym same będą w stanie rozpoznać spotkanie z potencjalnym bezpieczeństwem. Mogą się one dowiedzieć zatem m.in. o tym, jak może wyglądać próba oszustwa czy manipulacji, jakie zagrożenia niesie ze sobą technologia deepfake oraz przede wszystkim jak odpowiedzialnie poruszać się po Internecie. Poza zdobywaniem wiedzy uczniowie biorący udział w warsztatach rywalizowali również o główną nagrodę. Tą był komputer Actina View wyposażony w procesor AMD Ryzen 8700F, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5060 oraz 32 GB pamięci RAM DDR5. Cena takiego zestawu to bagatela 6 tysięcy złotych. Jego odbiór nastąpi już 28 lutego w siedzibie Gigantów Programowania.

Co jednak istotne, 2. edycja zajęć Bezpieczeństwo w sieci i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją przyciągnęła o 25% więcej uczestników niż w przypadku edycji 1. Przyczyniło się do tego również poszerzenie programu warsztatów o materiały przygotowane z myślą o uczniach klas 4-6 oraz 7-8. Nic zatem dziwnego, że już teraz organizatorzy snują plany względem 3. edycji. I są to plany ambitne, bo tym razem warsztaty mają dotrzeć do 12 tysięcy uczestników, a sami Giganci Programowania chcą w tym celu odwiedzić około 20-30 placówek. Kolejna okazja, by dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie w sieci i zagrożeniach związane ze sztuczną inteligencją już w okresie od marca do czerwca 2026. Partnerem technologicznym warsztatów jest marka ACTINA.