Nowa zawartość trafi do Assetto Corsa Rally. Potwierdzono odcinki Monte Carlo i dwa samochody

Studia Supernova Game Studios oraz Kunos Simulazioni oficjalnie potwierdzili, że do Assetto Corsa Rally trafią dwie klasyczne próby specjalne Rajdu Monte Carlo. Moment ogłoszenia nie jest przypadkowy, bowiem Rajd Monte Carlo 2026 rozpoczął się 22 stycznia 2026 roku.

Nowa zawartość trafi do Assetto Corsa Rally

Rajd Monte Carlo od dekad kojarzony jest z nieprzewidywalnymi warunkami. Górskie drogi potrafią zaczynać się suchym asfaltem w dolinach, by wraz ze wzrostem wysokości przechodzić w śliskie, oblodzone i ośnieżone odcinki na przełęczach. Twórcy liczą, że nadchodząca aktualizacja Assetto Corsa Rally odda część tej legendarnej magii Monte Carlo. W ramach aktualizacji 0.3 zaplanowanej na ten miesiąc, do gry we wczesnym dostępie trafią kultowe odcinki La Bollene-Vesubie oraz Sisteron. Podobnie jak pozostałe trasy w Assetto Corsa Rally, oba odcinki zostały zbudowane od podstaw na bazie zaawansowanych danych ze skanowania laserowego.