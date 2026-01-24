Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa zawartość trafi do Assetto Corsa Rally. Potwierdzono odcinki Monte Carlo i dwa samochody

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/24 10:00
W nadchodzącej aktualizacji Assetto Corsa Rally otrzyma dwa nowe odcinki specjalne Rajdem Monte Carlo oraz dwa nowe samochody.

Studia Supernova Game Studios oraz Kunos Simulazioni oficjalnie potwierdzili, że do Assetto Corsa Rally trafią dwie klasyczne próby specjalne Rajdu Monte Carlo. Moment ogłoszenia nie jest przypadkowy, bowiem Rajd Monte Carlo 2026 rozpoczął się 22 stycznia 2026 roku.

Rajd Monte Carlo od dekad kojarzony jest z nieprzewidywalnymi warunkami. Górskie drogi potrafią zaczynać się suchym asfaltem w dolinach, by wraz ze wzrostem wysokości przechodzić w śliskie, oblodzone i ośnieżone odcinki na przełęczach. Twórcy liczą, że nadchodząca aktualizacja Assetto Corsa Rally odda część tej legendarnej magii Monte Carlo. W ramach aktualizacji 0.3 zaplanowanej na ten miesiąc, do gry we wczesnym dostępie trafią kultowe odcinki La Bollene-Vesubie oraz Sisteron. Podobnie jak pozostałe trasy w Assetto Corsa Rally, oba odcinki zostały zbudowane od podstaw na bazie zaawansowanych danych ze skanowania laserowego.

Nowe trasy będzie można przejeżdżać w obu kierunkach, a także w różnych warunkach pogodowych. Na udostępnionych materiałach zapowiadających aktualizację widoczne są nawet charakterystyczne dla Monte Carlo oblodzone fragmenty nawierzchni. Nie wiadomo jeszcze, czy w grze pojawi się również legendarne i znienawidzone przez kierowców verglas, czyli niewidoczne gołym okiem oblodzenie. Twórcy potwierdzili również, że aktualizacja doda dwa nowe samochody. Jak wynika z informacji uzyskanych przez serwis Traxion, jednym z nich ma być wcześniej zapowiadana Skoda Fabia Rally2.

Dokładna data premiery aktualizacji 0.3 nie została jeszcze ogłoszona. Możecie jednak sprawdzić aktualną listę samochodów dostępnych w Assetto Corsa Rally:

  • Citroën Xsara WRC (2003)
  • Hyundai i20 N Rally2 (2021)
  • Škoda Fabia RS Rally2 (planowana na 2026 rok)
  • Lancia Delta HF Integrale Evoluzione (1992)
  • Lancia Rally 037 EVO 2 Gr.B (1984)
  • Peugeot 208 Rally4 (2020)
  • Alfa Romeo GTA 1300 Junior Gr.2 (1972)
  • Lancia Stratos Gr.4 (1976)
  • Mini Cooper S Gr.2 (1964)
  • Alpine A110 Group 4 (1973)
  • Fiat 124 Sport Abarth Rally 16V Gr.4 (1973)
  • Fiat 131 Abarth Gr.4 (1976)
