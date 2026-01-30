Zestaw stworzony do wyzwań - Actina Selection w specjalnej edycji Intel Extreme Masters 2026!

Intel Extreme Masters w Krakowie już niedługo, więc i specjalny komputer się przyda – oto Actina Selection wspierana mocą Intel oraz DeepCool!
Intel Extreme Masters 2026 już 6 – 8 lutego w Krakowie, a jak dobrze wiemy profesjonalni gracze do walki na najwyższym poziomie potrzebują topowego sprzętu! Dlatego też marka komputerów gamingowych Actina przygotowała specjalną konfigurację opartą na podzespołach marki Intel oraz DeepCool
Nowy komputer Actina Selection to praktyczna maszyna, która przyda się zarówno do grania, ale i również codziennej pracy z multimediami jak np. filmami.
Zestaw stworzony do wyzwań, czyli co na pokładzie posiada Actina Selection na Intel Extreme Masters 2026?
To, co rzuca się momentalnie w oczy w przypadku konfiguracji Actina Selection jest obudowa – DeepCool CH360 Digital to mATX stworzony tak, aby jak najmocniej korzystać z wysokiego przepływu powietrza, a połączenie szkło i mesh nadają niebanalnego wyglądu. Dodatkowo ddzięki małemu ekranowi na obudowie do monitorowania statusu temperaturu CPU i GPU masz wszystko pod kontrolą. W środku natomiast na płycie głównej ASRock B860M Pro-A WiFi ułożony został procesor Intel Core™ Ultra 5 245KF (14C/14T) o architekturze hybrydowej: 14 rdzeni (6 Performance + 8 Efficient) i 14 wątków, z turbo do 5,2 GHz, które przydadzą się na co dzień do obsługiwania wielu różnych procesów wzmacnianych przez technologię Intel AI Boost (NPU).
Aby wszystko pracowało w odpowiedni sposób potrzeba również dodatkowego wsparcia chłodzeniem. Tu z pomocą przychodzi DeepCool z chłodzeniem powietrznym AK400 DIGITAL PRO, który bez większego problemu możesz skonfigurować pod siebie dzięki specjalnemu oprogramowaniu. Dodatkowo dzięki wysokiej kulturze pracy chłodzenia (mniej więcej 25 decybeli) możesz być pewny, że wraz z efektywnym odprowadzaniem temperatury w twoim pokoju będzie cicho i spokojnie.
Kolejnym elementem konfiguracji na IEM 2026 z serii Actina Selection jest karta graficzna SPARKLE Intel Arc B580 TITAN NOX OC z pamięcią 12 GB VRAM na pokładzie, która daje solidne podstawy do grania na wysokim poziomie graficznym (wsparcie dla ray tracingu oraz technologii Intel XeSS), jak również pracę kreatywną z multimediami chociażby poprzez wsparcie sprzętowe dla H.264/H.265 oraz AV1 encode/decode. Z drugiej strony autorskie chłodzenie TORN Cooling 2.0 nie tylko wygląda zjawiskowo, ale również bezproblemowo odprowadzi ciepło nawet przy ostrym graniu!
GramTV przedstawia:
Do tego wszystkiego pod kątem pamięci postawiono na sprawdzone rozwiązania – dysk SSD WD Blue SN5100 1TB to jakość pozwalająca na szybkie rozpoczęcie pracy, zabawy z ulubionymi grami czy też przerzucania większych plików z dysku na dysk. Z drugiej strony pamięć RAM Patriot Viper Venom DDR5 32GB KIT 6000 MT/s to stabilność i wydajność, która powoli staje się normą w dzisiejszych pecetach pozwalającą na odpowiednią obsługę wszelkich programów użytkowych w tle, jak również komfortowe granie.
Całość komputera zasilana jest przez zasilacz DeepCool PK750D 750W 80 PLUS Bronze, który sprzyja niższym stratom energii oraz nagrzewaniu się całego zestawu Actina Selection. Dodatkowo zestaw wyposażony jest w system Windows 11 Home 64-bit, dzięki któremu wiesz, że gdy dotrze do Twojego domu jest od razu gotowy do działania – wyjmujesz z pudełka, podłączasz i po chwili grasz!
Sprawdzona jakość i synergia – Actina Selection to idealny wybór w dobrej cenie!
Podsumowując jeśli szukasz komputera, który nie tylko pozwoli na granie w ulubione gry na wysokim poziomie, ale również zapewni odpowiedni flow działania na wielu innych płaszczyznach, to Actina Selection w specjalnej, dedykowanej konfiguracji na Intel Extreme Masters 2026 powinna spełnić twoje oczekiwania. Topowe rozwiązania od Intel oraz DeepCool w połączeniu z atrakcyjną ceną sprawią, że wobec tego peceta trudno przejść obojętnie!
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!