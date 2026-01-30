Zestaw stworzony do wyzwań - Actina Selection w specjalnej edycji Intel Extreme Masters 2026!

Intel Extreme Masters w Krakowie już niedługo, więc i specjalny komputer się przyda – oto Actina Selection wspierana mocą Intel oraz DeepCool!

Intel Extreme Masters 2026 już 6 – 8 lutego w Krakowie, a jak dobrze wiemy profesjonalni gracze do walki na najwyższym poziomie potrzebują topowego sprzętu! Dlatego też marka komputerów gamingowych Actina przygotowała specjalną konfigurację opartą na podzespołach marki Intel oraz DeepCool

Nowy komputer Actina Selection to praktyczna maszyna, która przyda się zarówno do grania, ale i również codziennej pracy z multimediami jak np. filmami.

Zestaw stworzony do wyzwań, czyli co na pokładzie posiada Actina Selection na Intel Extreme Masters 2026?

To, co rzuca się momentalnie w oczy w przypadku konfiguracji Actina Selection jest obudowa – DeepCool CH360 Digital to mATX stworzony tak, aby jak najmocniej korzystać z wysokiego przepływu powietrza, a połączenie szkło i mesh nadają niebanalnego wyglądu. Dodatkowo ddzięki małemu ekranowi na obudowie do monitorowania statusu temperaturu CPU i GPU masz wszystko pod kontrolą. W środku natomiast na płycie głównej ASRock B860M Pro-A WiFi ułożony został procesor Intel Core™ Ultra 5 245KF (14C/14T) o architekturze hybrydowej: 14 rdzeni (6 Performance + 8 Efficient) i 14 wątków, z turbo do 5,2 GHz, które przydadzą się na co dzień do obsługiwania wielu różnych procesów wzmacnianych przez technologię Intel AI Boost (NPU).

Aby wszystko pracowało w odpowiedni sposób potrzeba również dodatkowego wsparcia chłodzeniem. Tu z pomocą przychodzi DeepCool z chłodzeniem powietrznym AK400 DIGITAL PRO, który bez większego problemu możesz skonfigurować pod siebie dzięki specjalnemu oprogramowaniu. Dodatkowo dzięki wysokiej kulturze pracy chłodzenia (mniej więcej 25 decybeli) możesz być pewny, że wraz z efektywnym odprowadzaniem temperatury w twoim pokoju będzie cicho i spokojnie.

Kolejnym elementem konfiguracji na IEM 2026 z serii Actina Selection jest karta graficzna SPARKLE Intel Arc B580 TITAN NOX OC z pamięcią 12 GB VRAM na pokładzie, która daje solidne podstawy do grania na wysokim poziomie graficznym (wsparcie dla ray tracingu oraz technologii Intel XeSS), jak również pracę kreatywną z multimediami chociażby poprzez wsparcie sprzętowe dla H.264/H.265 oraz AV1 encode/decode. Z drugiej strony autorskie chłodzenie TORN Cooling 2.0 nie tylko wygląda zjawiskowo, ale również bezproblemowo odprowadzi ciepło nawet przy ostrym graniu!