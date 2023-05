Gracze wybiorą temat przewodni nowych dodatków do The Sims 4. Trwa głosowanie

Gracze mogą zagłosować na dwie Kolekcje. Pierwsza z nich wzbogaci tryb „Stwórz Sima” i w przypadku fani mogą wybrać opcję „Na tęczowo” lub zdecydować się na tajemniczą „Modę gotycką”. Druga część głosowania dotyczy natomiast trybu budowania, w którym do wyboru jest motyw przeszłości lub przyszłości. Dzięki miłośnikom The Sims 4 gra zostanie wzbogacona o średniowieczne budowle lub futurystyczną architekturę.

Na koniec przypomnijmy, że podstawowa wersja The Sims 4 dystrybuowana jest obecnie w modelu free-to-play. Najnowsza odsłona popularnej serii dostępna jest zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: The Sims 4 – recenzja.

Wczytywanie ramki mediów.