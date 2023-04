The Sims 4 z rekordową ilością graczy. Zapowiedziano nowe dodatki

EA ogłosiło, że The Sims 4 ustanowiło rekord franczyzy, osiągając ponad 70 milionów graczy.

Co by nie mówić o serii The Sims to od bardzo wielu lat ma ona grono oddanych i często bardzo aktywnych fanów. Wygląda na to, że czwarta odsłona cyklu może pochwalić się nie lada wyczynem, gdyż The Sims 4 doczekało się ponad 70 milionów aktywnych graczy. Dla lepszego zobrazowania tej ilości – jest o ponad dwa miliony więcej osób niż liczba mieszkańców Wielkiej Brytanii.

The Sims 4 wystartowało w 2014 roku. EA uznało, że najwyższa pora na wprowadzenie następnej części i jakiś czas temu ujawniło Project Rene, który jest roboczym tytułem tego, co niewątpliwie będzie The Sims 5. Ta wiadomość wcale nie wyhamowała rozwoju społeczności The Sims 4, która tworzy imponującą ilość dodatków do swojej ukochanej gry. The Sims 4 z rekordową ilością graczy To niesamowite widzieć, jak bardzo nasza społeczność powiększyła się w ciągu ostatnich ośmiu lat, a nasi gracze nadal inspirują nas niezliczonymi sposobami odkrywania życia w The Sims 4 – napisał w oświadczeniu producent wykonawczy The Sims 4, Phillip Ring.

